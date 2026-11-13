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Лицемерие, которым прикрывается Путин: DeepState — о гуманитарной миссии в Константиновке

Киев • УНН

 • 3226 просмотра

Константиновка остается под контролем ВСУ, но за город продолжаются активные бои. DeepState призвал Россию прекратить штурмы и обстрелы.

Лицемерие, которым прикрывается Путин: DeepState — о гуманитарной миссии в Константиновке

Лучшая гуманитарная миссия в Константиновке — это прекращение штурмов и разрушения города российскими обстрелами. Об этом заявляют аналитики DeepState, сообщает УНН.

Подробности

Они указывают, что в настоящее время Константиновка находится под контролем Вооружённых сил Украины. При этом ситуация в городе чрезвычайно сложная, поскольку за него идут активные бои.

Противник осуществляет просачивание и пытается накопить свои силы для оккупации, но украинские военные дают отпор этим попыткам и прилагают все усилия, чтобы удержать населённый пункт. Враг, в свою очередь, пытается обойти город и сформировать окружение для группировки украинских военнослужащих, которые там находятся. Этому также пытаются помешать. Однако стоит заметить, что лучшая гуманитарная миссия в Константиновке будет осуществлена в виде прекращения штурмовых действий московитами и остановки полного разрушения города из-за обстрелов, которые они осуществляют вследствие невозможности захватить населённый пункт

— отмечают аналитики.

По их словам, все остальные попытки — это "лицемерие, которым прикрывается путин, чтобы воспользоваться ситуацией для своей выгоды на поле боя".

"На это ни в коем случае нельзя соглашаться", — добавили в DeepState.

российские войска продвинулись возле Константиновки и Воздвиженки — DeepState26.10.26, 03:20 • 14129 просмотров

Контекст

12 ноября во время встречи со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле российский диктатор владимир путин заявил, что Россия готова организовать гуманитарную миссию по эвакуации людей из Константиновки по аналогии с Олешками.

В Офисе Президента отреагировали на это предложение, заявив, что, "учитывая", что в Олешки они завели технику и ротировали военнослужащих под прикрытием гуманитарной миссии, то ясно, что они хотят в Константиновке".

Украина готовит дополнительный безопасный выезд жителей оккупированных Олешек — Лубинец10.11.26, 23:47 • 10473 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Владимир Путин
Вооруженные силы Украины
Олешки
Константиновка