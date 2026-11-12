"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці
Київ • УНН
В ОП заявили, що росія могла використати місію в Олешках для ротації військ. Деталі пропозиції щодо Костянтинівки ще з’ясовують.
В Офісі Президента відреагували на пропозицію російського диктатора володимира путіна організувати гуманітарну місію в Костянтинівці, аналогічну Олешкам, зазначивши, що треба з’ясувати деталі, пише УНН.
Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної місії, то ясно що вони хочуть у Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі
Доповнення
Російський диктатор володимир путін запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці, що на Донеччині, по аналогії з тією, що була проведена в Олешках.
Давайте продовжимо цю спільну роботу. У рамках стратегічної лінії оборони України, як вони вважають, на Донбасі є такий населений пункт - Костянтинівка. Отже, там ще близько 400–500 цивільних осіб. Давайте зробимо те саме, що ми зробили в Олешках
За його словами, насправді Костянтинівку повністю контролює російська армія, і їй потрібно п’ять діб на розмінування шляхів до міста, щоб забезпечити безпеку гуманітарної місії. Причому москва згодна пустити до міста іноземних журналістів.
Водночас, росЗМІ звернули увагу, що це вже вчетверте, коли путін каже, що війська рф захопили місто.
Нагадаємо
Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, росія використала гуманітарну операцію в Олешках для ротації та заведення додаткових сил на Лівобережжя.