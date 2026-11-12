"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці

В Офісі Президента відреагували на пропозицію російського диктатора володимира путіна організувати гуманітарну місію в Костянтинівці, аналогічну Олешкам, зазначивши, що треба з’ясувати деталі, пише УНН.

Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної місії, то ясно що вони хочуть у Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі

Російський диктатор володимир путін запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці, що на Донеччині, по аналогії з тією, що була проведена в Олешках.

Давайте продовжимо цю спільну роботу. У рамках стратегічної лінії оборони України, як вони вважають, на Донбасі є такий населений пункт - Костянтинівка. Отже, там ще близько 400–500 цивільних осіб. Давайте зробимо те саме, що ми зробили в Олешках