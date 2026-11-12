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"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке

Киев • УНН

 • 9770 просмотра

В ОП заявили, что россия могла использовать миссию в Олешках для ротации войск. Детали предложения относительно Константиновки ещё выясняют.

"Нужно выяснить все детали" — в ОП отреагировали на предложение путина провести гуммиссию в Константиновке
Фото: FACEBOOK/VICTORIA.STRAKHOVA

В Офисе Президента отреагировали на предложение российского диктатора владимира путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке, аналогичную той, что была в Олешках, отметив, что необходимо выяснить детали, пишет УНН

Учитывая, что в Олешки они завели технику и ротировали военнослужащих под прикрытием гуманитарной миссии, то ясно, чего они хотят в Константиновке. Но нужно выяснить все детали 

- заявили в Офисе Президента.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке, что в Донецкой области, по аналогии с той, что была проведена в Олешках. 

Давайте продолжим эту совместную работу. В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, на Донбассе есть такой населённый пункт — Константиновка. Итак, там ещё около 400–500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Олешках 

- сказал путин. 

По его словам, на самом деле Константиновку полностью контролирует российская армия, и ей нужно пять суток на разминирование путей к городу, чтобы обеспечить безопасность гуманитарной миссии. Причём москва согласна допустить в город иностранных журналистов. 

В то же время росСМИ обратили внимание, что это уже в четвёртый раз, когда путин говорит, что войска рф захватили город. 

Напомним 

Как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, россия использовала гуманитарную операцию в Олешках для ротации и переброски дополнительных сил на левобережье. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Офис Президента Украины
Олешки
Владимир Зеленский
Константиновка