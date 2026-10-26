российские войска продвинулись возле Константиновки и Воздвиженки — DeepState
Киев • УНН
DeepState сообщил о продвижении противника возле Константиновки и Воздвиженки. Генштаб зафиксировал по 13 атак на каждом направлении.
Враг продвинулся вблизи Константиновки и Воздвижевки в Запорожской области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует УНН.
Детали
В то же время, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении в течение суток до утра 25 октября российские войска 13 раз атаковали позиции украинских защитников.
На Гуляйпольском направлении, где расположена Воздвижевка, враг также предпринял 13 попыток продвинуться. Атаки происходили вблизи Доброполья и Белогорья, а также в направлении Верхней Терсы, Копаней, Гуляйпольского и Егоровки.
Накануне военный обозреватель с позывным Muchnoy сообщал о стабилизации украинских позиций к востоку от Воздвижевки. По его словам, украинские военнослужащие заняли новые оборонительные рубежи, однако ситуация на восточных подступах к селу оставалась нестабильной.
Напомним
Украинские военные поразили объекты хранения и запуска дронов, склады и пункт управления рф в Донецкой, Запорожской областях и Крыму. Удары должны снизить способность российских войск атаковать Украину.
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