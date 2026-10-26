российские войска продвинулись возле Константиновки и Воздвиженки — DeepState

$45.0550.44
ukenru
21:43 • 12693 просмотра
Пожар в харьковской многоэтажке унес жизнь человекаVideo
20:22 • 16925 просмотра
Трамп стремится к сближению с Путиным, а его политика может дать России решающее преимущество в войне — Reuters
20:03 • 15803 просмотра
Зеленский рассказал, чего конкретно Украина ожидает от вероятной трехсторонней встречи с США и РФ
25 октября, 19:18 • 17308 просмотра
Зеленский рассказал подробности гуманитарной миссии в Олешках и предупредил о планах россиян
25 октября, 19:00 • 18276 просмотра
Украина не согласится на ограничение армии, а в 2027 году будет нуждаться в 115 млрд евро — Зеленский
25 октября, 18:05 • 21047 просмотра
В Конгрессе США оспорили аргументы Маска относительно ограничения Starlink для Украины
25 октября, 17:28 • 20343 просмотра
В Украине 26 октября будут действовать графики отключения света — когда и сколько очередей
25 октября, 16:41 • 19136 просмотра
Трамп и Путин могут встретиться в Китае, а переговоры по Украине готовят на ближайшие недели
25 октября, 16:02 • 18230 просмотра
Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины
25 октября, 15:36 • 17023 просмотра
В Конгрессе США могут выступить против Трампа ради Украины — Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
0м/с
91%
753мм
Популярные новости
Ледники тают и открывают тайны тысячелетий: что археологи находят подо льдомPhoto25 октября, 16:00 • 20974 просмотра
Звезда культового американского сериала признался, почему после славы был вынужден искать случайные подработки25 октября, 16:36 • 18865 просмотра
Райан Гослинг возвращается к музыке после 17-летнего перерыва25 октября, 17:11 • 18364 просмотра
Украинки в четвёртый раз стали чемпионками Европы по чирлидингу среди дуэтовPhoto25 октября, 17:47 • 20547 просмотра
Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором СтригуномPhoto25 октября, 18:17 • 17445 просмотра
публикации
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
25 октября, 13:58 • 32532 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Эксклюзив
25 октября, 10:39 • 39617 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 68407 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 89783 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 84012 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Биньямин Нетаньяху
Килиан Мбаппе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сербия
Венесуэла
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Jay-Z может стать главной звездой Супербоула 2027 года — СМИ20:18 • 9860 просмотра
В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад25 октября, 19:05 • 12312 просмотра
Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором СтригуномPhoto25 октября, 18:17 • 17457 просмотра
В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные воротаVideo25 октября, 18:10 • 13790 просмотра
Украинки в четвёртый раз стали чемпионками Европы по чирлидингу среди дуэтовPhoto25 октября, 17:47 • 20560 просмотра
Актуальное
Старлинк
Социальная сеть
Хранитель
The New York Times
Фокс Ньюс

российские войска продвинулись возле Константиновки и Воздвиженки — DeepState

Киев • УНН

 • 138 просмотра

DeepState сообщил о продвижении противника возле Константиновки и Воздвиженки. Генштаб зафиксировал по 13 атак на каждом направлении.

российские войска продвинулись возле Константиновки и Воздвиженки — DeepState

Враг продвинулся вблизи Константиновки и Воздвижевки в Запорожской области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует УНН.

Детали

В то же время, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении в течение суток до утра 25 октября российские войска 13 раз атаковали позиции украинских защитников.

На Гуляйпольском направлении, где расположена Воздвижевка, враг также предпринял 13 попыток продвинуться. Атаки происходили вблизи Доброполья и Белогорья, а также в направлении Верхней Терсы, Копаней, Гуляйпольского и Егоровки.

Накануне военный обозреватель с позывным Muchnoy сообщал о стабилизации украинских позиций к востоку от Воздвижевки. По его словам, украинские военнослужащие заняли новые оборонительные рубежи, однако ситуация на восточных подступах к селу оставалась нестабильной.

Напомним

Украинские военные поразили объекты хранения и запуска дронов, склады и пункт управления рф в Донецкой, Запорожской областях и Крыму. Удары должны снизить способность российских войск атаковать Украину.

В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине21.10.26, 18:29 • 18282 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Запорожская область
Украина