российские войска продвинулись возле Константиновки и Воздвиженки — DeepState

Враг продвинулся вблизи Константиновки и Воздвижевки в Запорожской области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState, информирует УНН.

Детали

В то же время, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на Константиновском направлении в течение суток до утра 25 октября российские войска 13 раз атаковали позиции украинских защитников.

На Гуляйпольском направлении, где расположена Воздвижевка, враг также предпринял 13 попыток продвинуться. Атаки происходили вблизи Доброполья и Белогорья, а также в направлении Верхней Терсы, Копаней, Гуляйпольского и Егоровки.

Накануне военный обозреватель с позывным Muchnoy сообщал о стабилизации украинских позиций к востоку от Воздвижевки. По его словам, украинские военнослужащие заняли новые оборонительные рубежи, однако ситуация на восточных подступах к селу оставалась нестабильной.

Напомним

Украинские военные поразили объекты хранения и запуска дронов, склады и пункт управления рф в Донецкой, Запорожской областях и Крыму. Удары должны снизить способность российских войск атаковать Украину.

В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине