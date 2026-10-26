російські війська просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки - DeepState

Ворог просунувся поблизу Костянтинівки та Воздвижівки у Запорізькій області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, інформує УНН.

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Водночас, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку протягом доби до ранку 25 жовтня російські війська 13 разів атакували позиції українських захисників.

На Гуляйпільському напрямку, де розташована Воздвижівка, ворог також здійснив 13 спроб просунутися. Атаки відбувалися поблизу Добропілля та Білогір’я, а також у напрямку Верхньої Терси, Копанів, Гуляйпільського та Єгорівки.

Напередодні військовий оглядач із позивним Muchnoy повідомляв про стабілізацію українських позицій на схід від Воздвижівки. За його словами, українські військові зайняли нові оборонні рубежі, однак ситуація на східних підступах до села залишалася нестабільною.

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