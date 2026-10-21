У кремлі заявили, що "справа йде" до завершення війни в Україні
Київ • УНН
Помічник путіна юрій ушаков заявив, що війна в Україні наближається до завершення. Він сказав це після переговорів із Стівом Віткоффом.
Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що "справа йде" до завершення війни в Україні, передає УНН.
"Не знаю, наскільки ми наближаємося, але йдеться до цього", — сказав ушаков за підсумками переговорів російського диктатора володимира путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.
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