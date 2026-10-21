У кремлі заявили, що "справа йде" до завершення війни в Україні

Фото: Associated Press

Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що "справа йде" до завершення війни в Україні, передає УНН.

"Не знаю, наскільки ми наближаємося, але йдеться до цього", — сказав ушаков за підсумками переговорів російського диктатора володимира путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

рф готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі у листопаді - кремль

Нагадаємо

Посланець президента США Стів Віткофф зустрівся з главою кремля володимиром путіним в санкт-петербурзі у рф.

путін вивчить пропозиції, привезені Віткоффом після зустрічі із Зеленським - кремль