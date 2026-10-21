В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине

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Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что дело идет к завершению войны в Украине, передает УНН.

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", — сказал ушаков по итогам переговоров российского диктатора владимира путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

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Напомним

Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой кремля владимиром путиным в санкт-петербурге в рф.

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