В кремле заявили, что "дело идёт" к завершению войны в Украине
Киев • УНН
Помощник путина юрий ушаков заявил, что война в Украине приближается к завершению. Он сказал это после переговоров со Стивом Виткоффом.
Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что дело идет к завершению войны в Украине, передает УНН.
"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело идет к этому", — сказал ушаков по итогам переговоров российского диктатора владимира путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
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