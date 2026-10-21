рф готова возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате в ноябре — кремль

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Россия готова возобновить переговоры по Украине в трёхстороннем формате — в 10-х числах ноября. Об этом рассказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков по итогам встречи российского диктатора Владимира Путина и представителя США Стива Уиткоффа, передаёт УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Ушаков раскрыл основные детали переговоров, состоявшихся в Петербурге:

Уиткофф отметил, что решение России о готовности возобновить трёхсторонние переговоры будет встречено Трампом с большим удовлетворением;

ситуация в Украине была центральной темой беседы Путина и Уиткоффа;

Уиткофф отметил новые подходы европейцев и Киева к урегулированию, "хотя полезного в них не так уж и много";

Путин и Уиткофф в развитие телефонного разговора с Трампом продолжили обмен мнениями о путях достижения устойчивого мира;

Путин представил Уиткоффу "объективную ситуацию на линии боевого соприкосновения, где инициатива полностью у российских войск";

Путин и Уиткофф подробно обсудили возможность реализации масштабных экономических проектов России и США;

Кушнер имел возможность по видеосвязи поделиться своими оценками обсуждавшихся вопросов на встрече Путина и Уиткоффа.

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Напомним

Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой Кремля Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в РФ.

По данным одного из представителей кремлёвского пула, Уиткофф заявил, что "переговоры в Осло (с европейцами и Зеленским) были перспективными. Есть подвижки". По словам посланника Трампа, как сообщается, "есть перспективы для достижения прекращения огня".

Как пишет ASTRA, Уиткофф заявил, что "переговоры в Осло с представителями Украины и Европы прошли конструктивно. Есть "задел, чтобы прийти к прекращению огня" в войне". Уиткофф, как сообщается, надеется на возобновление трёхсторонних переговоров с участием России, Украины и США.

Уиткофф, как указано, привёз новые документы с предложениями по урегулированию. Как уточняет ASTRA, Уиткофф привёз "для Путина документы, в которых изложены подходы США к урегулированию войны в Украине".

Посланник США и зять Трампа Джаред Кушнер, как отмечают в кремлёвском пуле, присоединится к переговорам позже в телефонном формате.

По данным ASTRA, также Уиткофф от имени президента США Дональда Трампа поблагодарил Путина за "дизельную сделку". И среди его заявлений также было то, что "Россия и США имеют перспективы развития экономических отношений после завершения войны в Украине".

Путин на встрече с Уиткоффом в Петербурге, как сообщают росСМИ, заявил об освобождении американца Стивена Хаббарда, спецпосланник Трампа поблагодарил его за это.

Как сообщают кремлёвские СМИ со ссылкой на слова Путина, Хаббард уже находится в аэропорту Пулково.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон ведёт переговоры с Москвой об освобождении американского учителя Стивена Хаббарда, которого ВС РФ захватили в украинском городе Изюме в апреле 2022 года.

По данным росСМИ, Путин сообщил, что в последнем разговоре с ним Трамп настаивал на необходимости прекратить российско-украинскую войну, чтобы избежать человеческих жертв.

Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге также поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию войны РФ против Украины и поинтересовался результатами встречи в Норвегии.

Другие заявления Путина, по данным росСМИ, включали следующее: Россия заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с США, заявил Путин; Россия готова помочь в урегулировании конфликта с Ираном; РФ могла бы поставлять удобрения в больших объёмах на американский рынок.

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