Специальный посланник Соединённых Штатов Стив Уиткофф оценил главу кремля владимира путина во время личных переговоров в санкт-петербурге, назвав его "гуманистом". Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, гуманист. Вы также гуманист, сэр, и я это приветствую, я хвалю вас и ещё раз благодарю", – сказал Уиткофф в среду в видеоролике российских государственных СМИ, опубликованном в социальных сетях.

Визит Уиткоффа – это последняя попытка США посадить москву и Киев за стол переговоров через четыре с половиной года после того, как кремль начал полномасштабное вторжение в Украину, отмечает издание.

Американский посланник встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло во вторник и, как ожидалось, должен был предложить трёхсторонние переговоры между двумя лидерами и президентом США Дональдом Трампом.

В рф завершилась встреча Путина и Виткоффа

Удары россии по Киеву и Харькову продолжались в течение ночи, в результате чего погибли три человека, сообщили местные мэры.

По данным Организации Объединённых Наций, отмечает издание, только в сентябре в результате нападения путина на Украину погибли 328 мирных жителей, в то время как кремлёвские силы бомбят энергетическую инфраструктуру по всей стране накануне зимы.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест путина в 2023 году за насильственное перемещение детей в россию после начала вторжения кремля в Украину.