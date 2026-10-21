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В рф завершилась встреча Путина и Виткоффа

Киев • УНН

 • 3844 просмотра

Переговоры в Санкт-Петербурге завершились, Виткофф покинул Константиновский дворец. Стороны обсудили прекращение огня и освобождение Габбарда.

В рф завершилась встреча Путина и Виткоффа
Стивен Виткофф и Владимир Путин

В России завершилась встреча российского диктатора владимира путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась. Спецпредставитель Трампа выехал из Константиновского дворца 

- говорится в сообщении.

путин изучит предложения, привезённые Уиткоффом после встречи с Зеленским - кремль21.10.26, 13:58 • 4660 просмотров

Напомним

Посланник президента США Стив Уиткофф встретился с главой кремля владимиром путиным в санкт-петербурге в рф.

По данным одного из представителей кремлевского пула, Уиткофф заявил, что "переговоры в Осло (с европейцами и Зеленским) были перспективными. Есть подвижки". По словам посланника Трампа, как сообщается, "есть перспективы для достижения прекращения огня".

Как пишет ASTRA, Уиткофф заявил, что "переговоры в Осло с представителями Украины и Европы прошли конструктивно. Есть "задел, чтобы прийти к прекращению огня" в войне". Уиткофф, как сообщается, надеется на возобновление трехсторонних переговоров с участием россии, Украины и США.

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Уиткофф, как указано, привез новые документы с предложениями по урегулированию. Как уточняет ASTRA, Уиткофф привез "для путина документы, в которых изложены подходы США к урегулированию войны в Украине".

Посланник США и зять Трампа Джаред Кушнер, как отмечают в кремлевском пуле, присоединится к переговорам позже в телефонном формате.

По данным ASTRA, также Уиткофф от имени президента США Дональда Трампа поблагодарил путина за "дизельную сделку". И что среди его заявлений также было то, что "россия и США имеют перспективы развития экономических отношений после завершения войны в Украине".

путин на встрече с Уиткоффом в петербурге, как сообщают росСМИ, заявил об освобождении американца Стивена Хаббарда, спецпосланник Трампа поблагодарил его за это.

Как сообщают кремлевские СМИ со ссылкой на слова путина, Хаббард уже находится в аэропорту пулково.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон ведет переговоры с москвой по поводу освобождения американского учителя Стивена Хаббарда, которого вс рф захватили в украинском городе Изюме в апреле 2022 года.

По данным росСМИ, путин сообщил, что в последнем разговоре с ним Трамп настаивал на необходимости прекратить российско-украинскую войну, чтобы избежать человеческих жертв.

путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в санкт-петербурге также поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию войны рф против Украины и поинтересовался результатами встречи в Норвегии.

Другие заявления путина, по данным росСМИ, включали следующее: россия заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с США, заявил путин; россия готова помочь в урегулировании конфликта с Ираном; рф могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок.

Антонина Туманова

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