Зеленский на фоне встречи Уиткоффа с путиным раскрыл, от чего "многое зависит"

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне встречи посланника США Стива Уиткоффа с главой кремля владимиром путиным в рф 21 октября заявил, что "многое зависит от того, удастся ли сегодня американской стороне услышать от россии что-то новое", пишет УНН.

Многое зависит от того, удастся ли сегодня американской стороне услышать от россии что-то новое — о мире, а не о продолжении войны — написал Зеленский в соцсетях.

Такое заявление он сделал в то время, когда Уиткофф начал встречу с путиным в санкт-петербурге после переговоров с Зеленским в Осло днем ранее.

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Зеленский сообщил, что после этой встречи, которую он провел в том числе при участии лидеров Финляндии и Норвегии, он снова встретился с главой норвежского правительства.

"Продолжаем координировать действия с Йонасом Гаром Стёре относительно наших следующих шагов к справедливому миру. Утром провели еще одну встречу с Йонасом в Осло", — указал Президент.

При этом он поблагодарил "всю Норвегию и лично Йонаса за лидерство в поддержке Украины — в вопросах обороны, экономики, дипломатии". "Ощущаем эту поддержку каждый день", — подчеркнул Зеленский.

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