У рф завершилась зустріч путіна та Віткоффа

$45.080.0850.530.00
ukenru
12:16 • 4628 перегляди
Fire Point отримала державну гарантію Данії на $113 млн кредиту
10:30 • 11745 перегляди
Зеленський на тлі зустрічі Віткоффа з путіним розкрив, від чого "багато залежить"
09:53 • 20288 перегляди
Бюджетний комітет Ради підтримав підвищення зарплат військовим - нардеп
08:17 • 24739 перегляди
Фон дер Ляєн: ЄС не скасує енергетичні санкції проти росії
07:45 • 20656 перегляди
НАБУ підтвердило обшуки у НБУ та "співробітника"
07:02 • 23033 перегляди
Віткофф представить путіну оновлену мирну пропозицію - Axios
Ексклюзив
06:50 • 21651 перегляди
Федерація профпілок зможе домагатися перегляду закону про безпеку працівників на роботі навіть після набрання ним чинності - юристка
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 42798 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
21 жовтня, 05:19 • 20482 перегляди
ЄС закличе Канаду та Британію збільшити фінансування України - ЗМІ
21 жовтня, 04:47 • 19104 перегляди
США сьогодні запропонують путіну тристоронню зустріч із Зеленським і Трампом для завершення війни – Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.9м/с
82%
759мм
Популярнi новини
У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років томуPhoto21 жовтня, 03:05 • 38842 перегляди
Син Трампа виступив проти війни США з Іраном і особисто висловив незгоду батькові – The Atlantic21 жовтня, 03:37 • 13468 перегляди
Генштаб повідомив про втрати росіян у техніці та живій силі за добу на фронтіPhoto21 жовтня, 04:09 • 6922 перегляди
Рубіо розкрив деталі про переговори Віткоффа у рф і щодо Маска та Starlink для України21 жовтня, 06:18 • 20364 перегляди
Обмеження Starlink для України: у Конгресі США вимагають розслідувати дії МаскаVideo09:30 • 10198 перегляди
Публікації
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 42803 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 49734 перегляди
Атаки рф на судна, мільйонні збитки та загроза світовим цінам на зерно: у Європарламенті розповіли, як захищатимуть Чорне море20 жовтня, 17:50 • 57608 перегляди
Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну
Ексклюзив
20 жовтня, 17:23 • 52159 перегляди
У справі про медичну недбалість лікарів Odrex перенесли шосте засідання поспіль20 жовтня, 13:37 • 58643 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Осло
Китай
Реклама
УНН Lite
У Фінській затоці знайшли британський корабель, який затонув понад 160 років томуPhoto21 жовтня, 03:05 • 38925 перегляди
Ріанна розлютилася через розголошення її музичних планів: A$AP Rocky розповів про наслідки21 жовтня, 02:05 • 39120 перегляди
Дженніфер Лопес закрутила новий роман після розлучення з Беном Аффлеком21 жовтня, 01:05 • 35880 перегляди
Трамп щонайменше тричі жорстко нахамив журналістам під час пресконференції в Білому доміVideo21 жовтня, 00:06 • 33650 перегляди
У Південній Кореї одразу 3 зіркові пари оголосили про весілля протягом 3 днів20 жовтня, 23:06 • 34529 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Washington Post
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

У рф завершилась зустріч путіна та Віткоффа

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

Переговори у санкт-петербурзі завершилися, Віткофф залишив Костянтинівський палац. Сторони обговорили припинення вогню та звільнення Габбарда.

У рф завершилась зустріч путіна та Віткоффа
Стівена Віткофф та володимир путін

У росії завершилась зустріч російського диктатора володимира путіна і спецпредставника США Стівена Віткоффа, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Зустріч Путіна та Віткоффа завершилася. Спецпредставник Трампа виїхав із Костянтинівського палацу 

- йдеться у повідомленні.

путін вивчить пропозиції, привезені Віткоффом після зустрічі із Зеленським - кремль21.10.26, 13:58 • 2366 переглядiв

Нагадаємо

Посланець президента США Стів Віткофф зустрівся з главою кремля володимиром путіним в санкт-петербурзі у рф.

За даними одного з представників кремлівського пула, Віткофф заявив, що "переговори в Осло (з європейцями та Зеленським) були перспективними. Є зрушення". За словами посланця Трампа, як повідомляється, "є перспективи для досягнення припинення вогню".

Як пише ASTRA, Віткофф заявив, що "переговори в Осло із представниками України та Європи пройшли конструктивно. Є "заділ, щоб прийти до завершення вогню" у війні". Віткофф, як повідомляється, сподівається на поновлення тристоронніх переговорів за участю росії, України та США.

Зеленський на тлі зустрічі Віткоффа з путіним розкрив, від чого "багато залежить"21.10.26, 13:30 • 11778 переглядiв

Віткофф, як вказано, привіз нові документи з пропозиціями щодо врегулювання. Як уточнює ASTRA, Віткофф привіз "для путіна документи, в яких викладено підходи США до врегулювання війни в Україні".

Посланець США і зять Трампа Джаред Кушнер, як зазначають у кремлівському пулі, приєднається до переговорів пізніше у телефонному форматі.

За даними ASTRA, також Віткофф від імені президента США Дональда Трампа подякував путіну за "дизельну угоду". І що серед його заяв також те, що "росія та США мають перспективи розвитку економічних відносин після завершення війни в Україні".

путін на зустрічі з Віткоффом у петербурзі, як повідомляють росЗМІ, заявив про звільнення американця Стівена Габбарда, спецпосланець Трампа подякував йому за це.

Як повідомляють кремлівські ЗМІ з посиланням на слова путіна, Хаббард вже знаходиться в аеропорту пулково.

Раніше Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон веде переговори з москвою щодо звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, якого зс рф захопили в українському місті Ізюм у квітні 2022 року.

За даними росЗМІ, путін повідомив, що в останній розмові з ним Трамп наполягав на необхідності припинити російсько-українську війну, щоб уникнути людських жертв.

путін на зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у санкт-петерурбурзі також подякував Дональду Трампу за увагу до врегулювання війни рф проти України та поцікавився результатами зустрічі в Норвегії.

Інші заяви путіна за даними росЗМІ включали таке: росія зацікавлена ​​у відновленні економічного співробітництва зі США, заявив путін; росія готова допомогти у врегулюванні конфлікту з Іраном; рф могла б постачати добрива у великих кількостях на американський ринок.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Осло
Дональд Трамп
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран