Віткофф назвав путіна "гуманістом" під час переговорів у санкт-петербурзі - ЗМІ

рф готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі у листопаді - кремль

рф готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі у листопаді - кремль

рф готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі у листопаді - кремль

рф готова відновити переговори щодо України у тристоронньому форматі у листопаді - кремль