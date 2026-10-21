Віткофф назвав путіна "гуманістом" під час переговорів у санкт-петербурзі - ЗМІ
Київ • УНН
Спецпосланець США Стів Віткофф назвав путіна гуманістом під час зустрічі в санкт-петербурзі. Він намагається організувати переговори США, України та росії.
Спеціальний посланник Сполучених Штатів Стів Віткофф оцінив главу кремля володимира путіна під час особистих переговорів у санкт-петербурзі, назвавши його "гуманістом". Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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"Ви так багато говорите про те, що мій президент, президент Трамп, гуманіст. Ви також гуманіст, сер, і я це вітаю, я хвалю вас і ще раз дякую", – сказав Віткофф у середу у відеоролику російських державних ЗМІ, опублікованому в соціальних мережах.
Візит Віткоффа – це остання спроба США посадити москву та Київ за стіл переговорів через чотири з половиною роки після того, як кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, зазначає видання.
Американський посланець зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським в Осло у вівторок і, як очікувалося, мав запропонувати тристоронні переговори між двома лідерами та президентом США Дональдом Трампом.
У рф завершилась зустріч путіна та Віткоффа21.10.26, 15:16 • 3594 перегляди
Удари росії по Києву та Харкову тривали протягом ночі, в результаті чого загинули троє людей, повідомили місцеві мери.
За даними Організації Об'єднаних Націй, зазначає видання, лише у вересні внаслідок нападу путіна на Україну загинуло 328 мирних жителів, тоді як кремлівські сили бомбардують енергетичну інфраструктуру по всій країні напередодні зими.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна у 2023 році за примусове перевезення дітей до росії після початку вторгнення кремля в Україну.