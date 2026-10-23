Генштаб: уражено пункт управління, місце запуску дронів і склади армії рф
Київ • УНН
Українські військові уразили об’єкти зберігання та запуску дронів, склади й пункт управління рф у Донецькій, Запорізькій областях і Криму. Удари мають знизити спроможність російських військ атакувати Україну.
Цієї ночі українські військові завдали ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької областей і Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв'язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу
Так, 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА армії рф у районі Донецька. За наявною інформацією, ураження таких об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.
Також під удар потрапив пункт управління одного з підрозділів противника поблизу населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму.
Сили оборони також завдали ударів по складах боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та складу БПЛА в районі Свердлового Донецької області. Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів армії рф у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.
Знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії. Район зосередження живої сили підрозділу зі складу "Рубікон" в районі населеного пункту Кам'янка Запорізької області. Робота по ключових військових цілях противника триває
Нагадаємо
Генштаб повідомив про 1830 загиблих військових рф, 54 артсистеми та 2067 дронів за добу. Загальні втрати особового складу сягнули 1 574 620 осіб.