Генштаб: уражено пункт управління, місце запуску дронів і склади армії рф

Цієї ночі українські військові завдали ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької, Запорізької областей і Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв'язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу - йдеться у дописі.

Так, 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА армії рф у районі Донецька. За наявною інформацією, ураження таких об'єктів зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій.

Також під удар потрапив пункт управління одного з підрозділів противника поблизу населеного пункту Громово в тимчасово окупованому українському Криму.

Сили оборони також завдали ударів по складах боєприпасів противника в районі населеного пункту Гірник та складу БПЛА в районі Свердлового Донецької області. Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів армії рф у районі населеного пункту Бердянське на Донеччині, а також у районах Балкового та Оріхівки Запорізької області.

Знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії. Район зосередження живої сили підрозділу зі складу "Рубікон" в районі населеного пункту Кам'янка Запорізької області. Робота по ключових військових цілях противника триває - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Генштаб повідомив про 1830 загиблих військових рф, 54 артсистеми та 2067 дронів за добу. Загальні втрати особового складу сягнули 1 574 620 осіб.