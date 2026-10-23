Генштаб: поражены пункт управления, место запуска дронов и склады армии рф

Этой ночью украинские военные нанесли удары по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях Донецкой, Запорожской областей и Крыма. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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К сожалению, до сих пор фиксируются случаи потери связи при работе Starlink/StarShield на определенных скоростях. Тем не менее украинские военные продолжают наносить поражение врагу - говорится в сообщении.

Так, 22 октября и в ночь на 23 октября подразделения Сил обороны Украины поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА армии рф в районе Донецка. По имеющейся информации, поражение таких объектов снижает способность противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций.

Также под удар попал пункт управления одного из подразделений противника вблизи населенного пункта Громово во временно оккупированном украинском Крыму.

Силы обороны также нанесли удары по складам боеприпасов противника в районе населенного пункта Горняк и складу БПЛА в районе Свердловского Донецкой области. Кроме того, поражены склады материально-технических средств армии рф в районе населенного пункта Бердянское в Донецкой области, а также в районах Балкового и Ореховки Запорожской области.

Уничтожение складов с вооружением и материально-техническими средствами усложняет российскому агрессору обеспечение подразделений и снижает их способность вести боевые действия. Район сосредоточения личного состава подразделения из состава "Рубикон" в районе населенного пункта Каменка Запорожской области. Работа по ключевым военным целям противника продолжается - говорится в сообщении.

Напомним

Генштаб сообщил о 1830 погибших военнослужащих рф, 54 артиллерийских системах и 2067 дронах за сутки. Общие потери личного состава достигли 1 574 620 человек.