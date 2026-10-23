Генштаб назвав кількість військових та техніки, яку втратили росіяни за добу в Україні

За минулу добу російська армія втратила ще 1830 військовослужбовців, 54 артилерійські системи та 2067 безпілотників. Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 574 620 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними українського командування, протягом доби Сили оборони також знищили або пошкодили 3 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Крім того, росіяни втратили 447 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 6 наземних робототехнічних комплексів і 5 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії станом на 23 жовтня

Від початку повномасштабної війни росія, за оцінками Генштабу, втратила 12 439 танків, 25 597 бойових броньованих машин, 51 501 артилерійську систему та 2230 РСЗВ.

Також українські військові знищили або пошкодили 1720 засобів ППО, 449 літаків, 356 гелікоптерів і 577 209 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати російських військ також становлять 5138 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 166 088 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4851 одиницю спеціальної техніки й 3003 наземні робототехнічні комплекси.

У Генштабі зазначають, що дані про втрати противника продовжують уточнювати.

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