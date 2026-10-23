Генштаб назвав кількість військових та техніки, яку втратили росіяни за добу в Україні

$45.030.0550.560.03
ukenru
04:32 • 1190 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
04:11 • 4312 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 7904 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
02:38 • 11183 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
01:56 • 11265 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
00:18 • 10973 перегляди
Фінляндія передасть Україні 10 тепловозів замість знищених російськими атаками
23:56 • 11191 перегляди
Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – ВенсVideo
23:15 • 10797 перегляди
Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в ЯпоніїPhotoVideo
22 жовтня, 22:17 • 12162 перегляди
Українські військові пройшли понад 15 км під землею та вийшли в тил росіян на Куп'янському напрямку - деталі операції
22 жовтня, 21:38 • 12887 перегляди
Україна разом із Nokia та ICEYE працюватиме над створенням власної системи супутникового зв'язку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0м/с
98%
754мм
Популярнi новини
Помер зірковий актор, який зіграв у фільмах "Найкращий стрілець" та "Чужий"Video22 жовтня, 19:26 • 12469 перегляди
Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубкахVideo22 жовтня, 21:00 • 9796 перегляди
Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову22 жовтня, 21:06 • 11266 перегляди
Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки22 жовтня, 22:06 • 7972 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ01:17 • 10605 перегляди
Публікації
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 23662 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 32410 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
22 жовтня, 14:35 • 29576 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій22 жовтня, 13:22 • 31922 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги22 жовтня, 12:28 • 39068 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Марко Рубіо
Нікушор Дан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Румунія
Реклама
УНН Lite
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 2384 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну02:06 • 3092 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів01:05 • 3572 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto00:06 • 4422 перегляди
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності23:06 • 6688 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
Forbes
Серіали

Генштаб назвав кількість військових та техніки, яку втратили росіяни за добу в Україні

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Генштаб повідомив про 1830 загиблих військових рф, 54 артсистеми та 2067 дронів за добу. Загальні втрати особового складу сягнули 1 574 620 осіб.

Генштаб назвав кількість військових та техніки, яку втратили росіяни за добу в Україні

За минулу добу російська армія втратила ще 1830 військовослужбовців, 54 артилерійські системи та 2067 безпілотників. Загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 574 620 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними українського командування, протягом доби Сили оборони також знищили або пошкодили 3 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Крім того, росіяни втратили 447 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 6 наземних робототехнічних комплексів і 5 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати російської армії станом на 23 жовтня

Від початку повномасштабної війни росія, за оцінками Генштабу, втратила 12 439 танків, 25 597 бойових броньованих машин, 51 501 артилерійську систему та 2230 РСЗВ.

Також українські військові знищили або пошкодили 1720 засобів ППО, 449 літаків, 356 гелікоптерів і 577 209 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати російських військ також становлять 5138 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 166 088 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4851 одиницю спеціальної техніки й 3003 наземні робототехнічні комплекси.

У Генштабі зазначають, що дані про втрати противника продовжують уточнювати.

Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість23.10.26, 06:37 • 7906 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна