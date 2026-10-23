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Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість

Київ • УНН

 • 8162 перегляди

Українська Skyeton створила Stormbird на базі Raybird для розвідки, запуску ударних дронів і ретрансляції сигналу. БпЛА вже кодифікований та застосовується на фронті.

Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість

Українська компанія Skyeton розробила ударний безпілотник Stormbird, який може стати альтернативою системам, залежним від супутникового зв'язку Starlink. Новий БпЛА здатний не лише виявляти цілі, а й нести ударні дрони та виконувати роль ретранслятора сигналу. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Stormbird створили на базі розвідувального безпілотника Raybird (ACS-3), який українські військові вже використовують на фронті. Його перевагами є тривалість польоту понад 24 години, здатність працювати на висоті до 5500 метрів та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби

Новий безпілотник пройшов кодифікацію Міністерства оборони України на початку 2026 року. За інформацією розробника, Stormbird уже використовують підрозділи Сил оборони для ураження російських цілей.

Чому Stormbird особливо актуальний через проблеми зі Starlink

Stormbird може нести плануючий боєприпас Remora, баражуючий FPV-боєприпас Quadremora, а також обладнання для ретрансляції сигналу.

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Аналітики Defense Express припускають, що безпілотник здатний спочатку провести розвідку, потім запустити ударний FPV-дрон і забезпечити зв'язок із ним на значній відстані.

Така схема особливо актуальна на тлі повідомлень про перебої в роботі супутникового зв'язку Starshield. За даними видання, на окремих ділянках фронту пристрої втрачають зв'язок на швидкостях 130–161 км/год, іноді на кілька десятків секунд.

Оскільки FPV-дрони переважно використовують радіозв'язок, Stormbird потенційно може допомогти завдавати ударів на відстані від 30 км від лінії фронту без безпосередньої залежності від Starlink.

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Степан Гафтко

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