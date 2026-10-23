Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность

Украинская компания Skyeton разработала ударный беспилотник Stormbird, который может стать альтернативой системам, зависящим от спутниковой связи Starlink. Новый БПЛА способен не только обнаруживать цели, но и нести ударные дроны, а также выполнять роль ретранслятора сигнала. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Stormbird создали на базе разведывательного беспилотника Raybird (ACS-3), который украинские военные уже используют на фронте. Его преимуществами являются продолжительность полёта более 24 часов, способность работать на высоте до 5500 метров и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы

Новый беспилотник прошёл кодификацию Министерства обороны Украины в начале 2026 года. По информации разработчика, Stormbird уже используют подразделения Сил обороны для поражения российских целей.

Почему Stormbird особенно актуален из-за проблем со Starlink

Stormbird может нести планирующий боеприпас Remora, барражирующий FPV-боеприпас Quadremora, а также оборудование для ретрансляции сигнала.

Украина вместе с Nokia и ICEYE будет работать над созданием собственной системы спутниковой связи

Аналитики Defense Express предполагают, что беспилотник способен сначала провести разведку, затем запустить ударный FPV-дрон и обеспечить связь с ним на значительном расстоянии.

Такая схема особенно актуальна на фоне сообщений о перебоях в работе спутниковой связи Starshield. По данным издания, на отдельных участках фронта устройства теряют связь на скоростях 130–161 км/ч, иногда на несколько десятков секунд.

Поскольку FPV-дроны преимущественно используют радиосвязь, Stormbird потенциально может помочь наносить удары на расстоянии 30 км от линии фронта без непосредственной зависимости от Starlink.

Трамп подтвердил, что Маск восстановил для Украины связь Starlink