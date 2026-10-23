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Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность

Киев • УНН

 • 11309 просмотра

Украинская Skyeton создала Stormbird на базе Raybird для разведки, запуска ударных дронов и ретрансляции сигнала. БПЛА уже кодифицирован и применяется на фронте.

Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность

Украинская компания Skyeton разработала ударный беспилотник Stormbird, который может стать альтернативой системам, зависящим от спутниковой связи Starlink. Новый БПЛА способен не только обнаруживать цели, но и нести ударные дроны, а также выполнять роль ретранслятора сигнала. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Stormbird создали на базе разведывательного беспилотника Raybird (ACS-3), который украинские военные уже используют на фронте. Его преимуществами являются продолжительность полёта более 24 часов, способность работать на высоте до 5500 метров и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы

Новый беспилотник прошёл кодификацию Министерства обороны Украины в начале 2026 года. По информации разработчика, Stormbird уже используют подразделения Сил обороны для поражения российских целей.

Почему Stormbird особенно актуален из-за проблем со Starlink

Stormbird может нести планирующий боеприпас Remora, барражирующий FPV-боеприпас Quadremora, а также оборудование для ретрансляции сигнала.

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Аналитики Defense Express предполагают, что беспилотник способен сначала провести разведку, затем запустить ударный FPV-дрон и обеспечить связь с ним на значительном расстоянии.

Такая схема особенно актуальна на фоне сообщений о перебоях в работе спутниковой связи Starshield. По данным издания, на отдельных участках фронта устройства теряют связь на скоростях 130–161 км/ч, иногда на несколько десятков секунд.

Поскольку FPV-дроны преимущественно используют радиосвязь, Stormbird потенциально может помочь наносить удары на расстоянии 30 км от линии фронта без непосредственной зависимости от Starlink.

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Степан Гафтко

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