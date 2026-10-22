Трамп подтвердил, что Маск восстановил для Украины связь Starlink

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Илон Маск вернул работу спутниковой связи Starlink для Украины в прежнее состояние. В то же время американский лидер отказался уточнять, звонил ли он лично миллиардеру с просьбой отменить ограничения.Об этом сам Трамп заявил во время общения со СМИ, пишет УНН.

Детали

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул, что у него хорошие отношения с Маском, однако не захотел раскрывать подробности возможных переговоров.

Я не хочу это комментировать. Знаете, звонил я или кто-то другой — это не имеет значения. Думаю, главное — он всё вернул — сказал Трамп, согласно приведённому переводу его ответа.

Что известно о восстановлении Starlink в Украине

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Трамп звонил Маску и просил отменить ограничения на использование Starlink украинскими военными.

По данным издания, после этого разговора система стала работать лучше. В частности, украинские военные получили возможность использовать терминалы во время движения на более высоких скоростях.

В то же время украинские чиновники сообщали, что функциональность системы восстановили не полностью. Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября также заявил, что ограничения скорости Starlink на тот момент оставались в силе.

Трамп позвонил Маску и попросил снять ограничения на работу Starlink в Украине — СМИ