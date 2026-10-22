Трамп позвонил Маску и попросил снять ограничения на работу Starlink в Украине — СМИ

Фото: REUTERS/Stringer

Президент США Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил его снять ограничения на использование Украиной системы Starlink, сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам американских и украинских официальных лиц, на которых ссылается издание, в четверг — вскоре после разговора Трампа с Маском — работа системы Starlink начала нормализоваться.

Ограничение скорости Starlink для Украины, вероятно, отменили - журналист

Некоторые украинские чиновники сообщили газете, что, хотя полная функциональность системы еще не восстановлена, она начала работать на более высоких скоростях, чем это было разрешено ранее установленными ограничениями.

Добавим

Президент Владимир Зеленский ранее в четверг заявил, что скорость работы Starlink в Украине не восстановилась. Он также добавил, что надеется на переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио в ближайшие дни.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, Трамп выразил Маску свое недовольство тем, что скорость работы системы остается ограниченной на уровне около 100 миль в час (160 км/ч).

В среду Марко Рубио отметил, что решения относительно доступа Украины к Starlink зависят от компании-владельца SpaceX и ее генерального директора Илона Маска, а не от Белого дома.

Напомним

Украина использует Starlink для обеспечения связи на поле боя и управления беспилотниками. Ограничения работы этого спутникового сервиса препятствовали выполнению задач с помощью дронов — как во время наступательных операций, так и в рамках противовоздушной обороны — в противостоянии с Россией.