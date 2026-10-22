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"Чекаю на інформацію від Рубіо" - Зеленський зробив заяву щодо обмежень Starlink

Київ • УНН

 • 466 перегляди

Україна очікує відповідь США щодо роботи Starlink на об’єктах, що рухаються до 400 км/год. Зеленський заявив, що переговори не зупинили обстріли.

"Чекаю на інформацію від Рубіо" - Зеленський зробив заяву щодо обмежень Starlink
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Офіційний Київ очікує на інформацію від державного секретаря США Марко Рубіо щодо можливості відновлення роботи супутникового зв'язку Starlink під час руху зі швидкістю до 400 км/год. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 жовтня, повідомляє УНН.

За його словами, американська сторона пообіцяла надати відповідь протягом 48 годин або пізніше.

Деталі

Україна порушила перед американською стороною питання щодо відновлення можливості використання Starlink на об'єктах, які рухаються зі швидкістю до 400 км/год. 

"Чекаю на інформацію від Рубіо", — заявив президент.

Обмеження швидкості Starlink для України, ймовірно, скасували - журналіст22.10.26, 21:02 • 8188 переглядiв

Переговори не зупиняють російські обстріли

Окремо Зеленський прокоментував продовження російських атак на Україну на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення війни. Президент наголосив, що Україна підтримує проведення тристоронніх переговорів та готова брати в них участь. Він також звернув увагу на те, що переговорний процес не змушує росію припинити обстріли українських міст.

"У будь-якому випадку тристоронні (переговори, — ред.) ми підтримуємо і будемо йти. Це не зупиняє їх бити по нас", — підкреслив Зеленський.

Глава держави також наголосив на важливості позиції Сполучених Штатів, яка, на його переконання, має сприяти посиленню України. Зокрема, президент звернув увагу на ризики можливої ескалації ситуації на Близькому Сході, що також необхідно враховувати в контексті міжнародної підтримки України.

Нагадуємо 

У Конгресі США вимагають розслідувати дії Ілона Маска щодо уповільнення роботи Starlink в Україні.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Війна в Україні
Starlink
Марко Рубіо
Конгрес США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна