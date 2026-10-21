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The Washington Post
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Обмеження Starlink для України: у Конгресі США вимагають розслідувати дії Маска

Київ • УНН

 • 4612 перегляди

Конгресмен Браян Фіцпатрік закликав розслідувати можливе уповільнення Starlink Ілоном Маском. Він припустив порушення закону.

Обмеження Starlink для України: у Конгресі США вимагають розслідувати дії Маска

У Конгресі США вимагають розслідувати дії Ілона Маска щодо уповільнення роботи Starlink в Україні. Про це заявив конгресмен від Республіканської партії Браян Фіцпатрік у ефірі CNN, передає УНН.

Деталі

За його словами, якщо Маск наказав уповільнити Starlink в Україні, "це, може бути порушенням закону".

Ми маємо провести розслідування. Ми повинні викликати свідків, привести їх до суду, взяти їх під присягу та дістатися до суті справи. Тому що це дуже, дуже серйозна справа. Її не можна замовчувати

- зазначив Фіцпатрік.

Додатково

За даними джерел The Wall Street Journal, засновник SpaceX Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку використовують для військових потреб України.

Після того як інформація про обмеження стала публічною, представники SpaceX зв'язалися з Білим домом. Сторони намагалися узгодити заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії.

Нагадаємо

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що обмеження SpaceX для терміналів Starlink можуть ускладнити протидію реактивним "шахедам".

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаСвітТехнології
Starlink
SpaceX
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Ілон Маск
Україна