Обмеження Starlink можуть позбавити одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "шахедів" - "Флеш"

Starlink, обмеження роботи якого зафіксовано в Україні, використовують в найефективнішому рішенні для захисту від реактивних "шахедів". І "фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист" від таких дронів. Про це заявив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram 14 жовтня, пише УНН.

Усі пишуть, що обмеження "Старлінк" вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, але є інша велика для нас проблема. "Старлінк" використовується в найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних "Шахедів". Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних "Шахедів"