Обмеження Starlink можуть позбавити одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "шахедів" - "Флеш"
Київ • УНН
Обмеження SpaceX для терміналів Starlink можуть ускладнити протидію реактивним "шахедам", заявив Сергій Бескрестнов.
Starlink, обмеження роботи якого зафіксовано в Україні, використовують в найефективнішому рішенні для захисту від реактивних "шахедів". І "фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист" від таких дронів. Про це заявив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram 14 жовтня, пише УНН.
Усі пишуть, що обмеження "Старлінк" вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, але є інша велика для нас проблема. "Старлінк" використовується в найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних "Шахедів". Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних "Шахедів"
Доповнення
Раніше 14 жовтня радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.
Перед цим 14 жовтня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що роботу терміналів Starlink було обмежено сьогодні вночі. Згодом Стерненко повідомив про повідомлення про посилення обмежень.
Голова МЗС Польщі звернувся до Маска після повідомлень про обмеження Starlink для України14.10.26, 12:00 • 3012 переглядiв