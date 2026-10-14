Обмеження Starlink можуть позбавити одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "шахедів" - "Флеш"

$45.080.1250.440.20
ukenru
10:00 • 7450 перегляди
На дрони та ракети: ЄС виділив Україні ще €2,86 млрд оборонної допомоги
09:20 • 11210 перегляди
У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п’ятиPhoto
08:03 • 15699 перегляди
росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький
07:48 • 19050 перегляди
Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²
06:24 • 24877 перегляди
Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink
06:00 • 23852 перегляди
Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика
Ексклюзив
05:30 • 38588 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
05:00 • 22538 перегляди
НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму
14 жовтня, 04:14 • 17888 перегляди
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьохVideo
13 жовтня, 20:48 • 36794 перегляди
росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.2м/с
61%
757мм
Популярнi новини
Штучний інтелект починає сперечатися з людьми - ЗМІ14 жовтня, 01:25 • 12424 перегляди
Окупанти блокують легальний продаж риби на Запоріжжі - ЦНС14 жовтня, 01:56 • 30272 перегляди
Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф14 жовтня, 02:27 • 22183 перегляди
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 24397 перегляди
У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа 06:25 • 10172 перегляди
Публікації
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
05:30 • 38578 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 55384 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 74718 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють13 жовтня, 16:35 • 67854 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
13 жовтня, 15:39 • 65632 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ілон Маск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Харків
Луцьк
Реклама
УНН Lite
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 24447 перегляди
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 38937 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 40304 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати13 жовтня, 16:17 • 35052 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 38693 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400

Обмеження Starlink можуть позбавити одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "шахедів" - "Флеш"

Київ • УНН

 • 1754 перегляди

Обмеження SpaceX для терміналів Starlink можуть ускладнити протидію реактивним "шахедам", заявив Сергій Бескрестнов.

Обмеження Starlink можуть позбавити одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "шахедів" - "Флеш"

Starlink, обмеження роботи якого зафіксовано в Україні, використовують в найефективнішому рішенні для захисту від реактивних "шахедів". І "фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист" від таких дронів. Про це заявив радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram 14 жовтня, пише УНН.

Усі пишуть, що обмеження "Старлінк" вплинуло на далекі місії та фронтову логістику, але є інша велика для нас проблема. "Старлінк" використовується в найефективнішому зараз рішенні (перехоплювачі) для захисту нашого неба від реактивних "Шахедів". Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних "Шахедів"

- написав Бескрестнов.

Доповнення

Раніше 14 жовтня радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Перед цим 14 жовтня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що роботу терміналів Starlink було обмежено сьогодні вночі. Згодом Стерненко повідомив про повідомлення про посилення обмежень.

Голова МЗС Польщі звернувся до Маска після повідомлень про обмеження Starlink для України14.10.26, 12:00 • 3012 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
Starlink
SpaceX
Україна