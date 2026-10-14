Голова МЗС Польщі звернувся до Маска після повідомлень про обмеження Starlink для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 жовтня звернувся до керівника SpaceX Ілона Маска, після повідомлень про обмеження Starlink в Україні. Про це пише УНН.

Гей, Ілоне Маск, чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Як твої європейські клієнти, ми спостерігаємо за тобою