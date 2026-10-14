Голова МЗС Польщі звернувся до Маска після повідомлень про обмеження Starlink для України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Ілона Маска через обмеження Starlink для України. Обмеження швидкості підтвердив радник Президента Володимира Зеленського.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 жовтня звернувся до керівника SpaceX Ілона Маска, після повідомлень про обмеження Starlink в Україні. Про це пише УНН.
Гей, Ілоне Маск, чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Як твої європейські клієнти, ми спостерігаємо за тобою
Доповнення
Раніше 14 жовтня радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.
Перед цим 14 жовтня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що роботу терміналів Starlink було обмежено сьогодні вночі. Згодом Стерненко повідомив про повідомлення про посилення обмежень.