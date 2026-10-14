Голова МЗС Польщі звернувся до Маска після повідомлень про обмеження Starlink для України

$45.080.1250.440.20
ukenru
08:03 • 9360 перегляди
росія атакувала всі три міські ТЕЦ Києва - Корецький
07:48 • 13727 перегляди
Операція "Вівальді": Третій армійський корпус оголосив про звільнення ще 101 км²
06:24 • 20517 перегляди
Радник Зеленського підтвердив, що цієї ночі були обмеження для Starlink
06:00 • 20481 перегляди
Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика
Ексклюзив
05:30 • 32062 перегляди
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
05:00 • 21252 перегляди
НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму
04:14 • 17208 перегляди
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до трьохVideo
13 жовтня, 20:48 • 36383 перегляди
росіяни вдарили балістикою по ТЕЦ-4 у Києві, попередження від партнерів не було - Зеленський
13 жовтня, 20:23 • 34276 перегляди
Балістична атака на Київ: ракета влучила у 9-поверхівку
13 жовтня, 20:09 • 27703 перегляди
росія розглядає серед сценаріїв пряму війну з Європою до 2045 року - розвідка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.4м/с
69%
757мм
Популярнi новини
Ворог знищив останній великий логістичний центр "Епіцентру" у ХмельницькомуPhoto13 жовтня, 23:21 • 27536 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя двох людей, поранено понад 20Video13 жовтня, 23:52 • 45748 перегляди
Окупанти блокують легальний продаж риби на Запоріжжі - ЦНС14 жовтня, 01:56 • 25794 перегляди
Британія пришвидшить постачання Україні ракет LMM і готує санкції проти рф14 жовтня, 02:27 • 17810 перегляди
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 17215 перегляди
Публікації
російські ІПСО проти України: як нами маніпулює ворогPhoto
Ексклюзив
05:30 • 32044 перегляди
П’ять країн виділяють Україні 4,1 млн євро на підтримку транспорту: як витратять кошти13 жовтня, 18:40 • 50538 перегляди
Молода картопля за тиждень подорожчала втричі: що відбувається з цінами та чи загрожує Україні дефіцит13 жовтня, 18:29 • 70261 перегляди
Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії - що вони вміють13 жовтня, 16:35 • 63204 перегляди
Як підготувати організм до зими: дієтолог пояснив, що змінити в раціоні восени
Ексклюзив
13 жовтня, 15:39 • 61349 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Ілон Маск
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Велика Британія
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Поставки смартфонів у світі обвалилися до мінімуму за 14 років05:42 • 17352 перегляди
"Ми втратили нашу маленьку донечку" - чоловік Ірини Федишин розповів про родинну трагедіюVideo13 жовтня, 18:56 • 36230 перегляди
Помер комік “Ліги сміху” Олександр “Веня” ВенедчукVideo13 жовтня, 17:36 • 37735 перегляди
Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати13 жовтня, 16:17 • 32606 перегляди
Жіночий ФК “Річмонд” із серіалу “Тед Лассо” з’явиться у ЕА FC27 - компанія ЕА поновить партнерство з Warner BrosVideo13 жовтня, 14:41 • 36301 перегляди
Актуальне
Starlink
Шахед-136
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)

Голова МЗС Польщі звернувся до Маска після повідомлень про обмеження Starlink для України

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Ілона Маска через обмеження Starlink для України. Обмеження швидкості підтвердив радник Президента Володимира Зеленського.

Голова МЗС Польщі звернувся до Маска після повідомлень про обмеження Starlink для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 14 жовтня звернувся до керівника SpaceX Ілона Маска, після повідомлень про обмеження Starlink в Україні. Про це пише УНН.

Гей, Ілоне Маск, чоловіче, ти знову граєшся в політику зі своїми продуктами? Як твої європейські клієнти, ми спостерігаємо за тобою

- написав Сікорський у X.

Доповнення

Раніше 14 жовтня радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов підтвердив, що цієї ночі компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

Перед цим 14 жовтня колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що роботу терміналів Starlink було обмежено сьогодні вночі. Згодом Стерненко повідомив про повідомлення про посилення обмежень.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвітТехнології
Starlink
SpaceX
Ілон Маск
Україна