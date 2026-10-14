Глава МИД Польши обратился к Маску после сообщений об ограничении Starlink для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 14 октября обратился к руководителю SpaceX Илону Маску после сообщений об ограничении Starlink в Украине. Об этом пишет УНН.

Эй, Илон Маск, приятель, ты снова играешь в политику со своими продуктами? Как твои европейские клиенты, мы наблюдаем за тобой - написал Сикорский в X.

Дополнение

Ранее 14 октября советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что этой ночью компания SpaceX ввела ограничения скорости работы терминалов Starlink во время движения.

До этого 14 октября бывший советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что работа терминалов Starlink была ограничена сегодня ночью. Впоследствии Стерненко сообщил о сообщениях об усилении ограничений.