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The Washington Post
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Starlink

Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ

Київ • УНН

 • 12414 перегляди

Маск особисто наказав обмежити роботу Starshield для військових потреб України. WSJ повідомляє, що він міг обговорити рішення з Трампом.

Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ

Засновник SpaceX Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку використовують для військових потреб України. За даними джерел The Wall Street Journal, мільярдер міг обговорювати це рішення з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.

Деталі

Співрозмовники видання стверджують, що розпорядження Маска спричинило "паніку в Києві" та викликало розгубленість серед представників адміністрації американського президента.

Після того як інформація про обмеження стала публічною, представники SpaceX зв'язалися з Білим домом. Сторони намагалися узгодити заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії.

Чи знав Трамп про рішення Маска

За словами 2 джерел WSJ, невдовзі після розголосу Маск і Трамп обговорили ситуацію телефоном. Один зі співрозмовників газети стверджує, що відповідна розмова відбулася ще до запровадження обмежень.

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Водночас частина американських посадовців наполягає, що Маск ухвалив рішення самостійно, а Трамп не віддавав жодних конкретних розпоряджень щодо роботи супутникової системи.

Інше джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що перед запровадженням обмежень Маск контактував із кількома високопосадовцями адміністрації США, зокрема з президентом.

Starshield є військовим напрямом супутникових технологій SpaceX, створеним для потреб оборони та розвідки. Водночас джерела WSJ не уточнили, наскільки масштабними були обмеження та як саме вони вплинули на можливості українських військових.

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Степан Гафтко

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