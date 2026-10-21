Саме Маск наказав обмежити роботу Starshield для України та міг узгодити це з Трампом – WSJ
Київ • УНН
Маск особисто наказав обмежити роботу Starshield для військових потреб України. WSJ повідомляє, що він міг обговорити рішення з Трампом.
Засновник SpaceX Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку використовують для військових потреб України. За даними джерел The Wall Street Journal, мільярдер міг обговорювати це рішення з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.
Деталі
Співрозмовники видання стверджують, що розпорядження Маска спричинило "паніку в Києві" та викликало розгубленість серед представників адміністрації американського президента.
Після того як інформація про обмеження стала публічною, представники SpaceX зв'язалися з Білим домом. Сторони намагалися узгодити заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії.
Чи знав Трамп про рішення Маска
За словами 2 джерел WSJ, невдовзі після розголосу Маск і Трамп обговорили ситуацію телефоном. Один зі співрозмовників газети стверджує, що відповідна розмова відбулася ще до запровадження обмежень.
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Водночас частина американських посадовців наполягає, що Маск ухвалив рішення самостійно, а Трамп не віддавав жодних конкретних розпоряджень щодо роботи супутникової системи.
Інше джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що перед запровадженням обмежень Маск контактував із кількома високопосадовцями адміністрації США, зокрема з президентом.
Starshield є військовим напрямом супутникових технологій SpaceX, створеним для потреб оборони та розвідки. Водночас джерела WSJ не уточнили, наскільки масштабними були обмеження та як саме вони вплинули на можливості українських військових.
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