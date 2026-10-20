Зеленський провів "предметну" розмову із Рубіо - говорили про протибалістику, попередження і Starlink

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів "предметну" розмову із державним секретарем США Марко Рубіо. Під час розмови порушувалися питання перехоплювачі, раннє попередження про атаки рф балістикою та Starlink, на тлі дипломатичних зусиль сторін з завершення війни, повідомив Глава держави 20 жовтня, пише УНН.

Говорив з Марко Рубіо, і це було предметно – по тих питаннях, які мають значення. Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію. Перше – це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя. Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим. Третє – ситуація навколо Старлінку/Старшилду, яку треба відновити. Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей. Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту. Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!