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The Washington Post

Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Зеленский и Рубио обсудили защиту от баллистических ракет, раннее предупреждение и восстановление Starlink или Starshield. Они договорились снова связаться.

Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл "предметный" разговор с государственным секретарём США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались вопросы перехватчиков, раннего предупреждения об атаках рф баллистическими ракетами и Starlink, на фоне дипломатических усилий сторон по завершению войны, сообщил Глава государства 20 октября, пишет УНН.

Говорил с Марко Рубио, и это было предметно – по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и ясную позицию. Первое – это перехватчики против баллистических ракет, которые нужны для защиты жизни. Второе – раннее предупреждение о российских атаках баллистическими ракетами, что является жизненно важным. Третье – ситуация вокруг Старлинка/Старшилда, которую нужно восстановить. Конечно, всё это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы закончить эту ужасную войну и постоянные убийства людей. Договорились, что вскоре свяжемся снова для обновления. Спасибо, Марко, за конструктив! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!

— отметил Зеленский в соцсетях.

Виткофф планирует поездку в рф после переговоров с Зеленским в Осло - Axios20.10.26, 08:37 • 10478 просмотров

Юлия Шрамко

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