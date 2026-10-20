Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл "предметный" разговор с государственным секретарём США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались вопросы перехватчиков, раннего предупреждения об атаках рф баллистическими ракетами и Starlink, на фоне дипломатических усилий сторон по завершению войны, сообщил Глава государства 20 октября, пишет УНН.

Говорил с Марко Рубио, и это было предметно – по тем вопросам, которые имеют значение. Благодарен за готовность помочь и ясную позицию. Первое – это перехватчики против баллистических ракет, которые нужны для защиты жизни. Второе – раннее предупреждение о российских атаках баллистическими ракетами, что является жизненно важным. Третье – ситуация вокруг Старлинка/Старшилда, которую нужно восстановить. Конечно, всё это на фоне наших дипломатических усилий, чтобы закончить эту ужасную войну и постоянные убийства людей. Договорились, что вскоре свяжемся снова для обновления. Спасибо, Марко, за конструктив! Спасибо всем в Америке, кто поддерживает справедливые подходы!