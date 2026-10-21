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Именно Маск приказал ограничить работу Starshield для Украины и мог согласовать это с Трампом — WSJ

Киев • УНН

 • 14522 просмотра

Маск лично приказал ограничить работу Starshield для военных нужд Украины. WSJ сообщает, что он мог обсудить это решение с Трампом.

Именно Маск приказал ограничить работу Starshield для Украины и мог согласовать это с Трампом — WSJ

Основатель SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую используют для военных нужд Украины. По данным источников The Wall Street Journal, миллиардер мог обсуждать это решение с президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.

Подробности

Собеседники издания утверждают, что распоряжение Маска вызвало "панику в Киеве" и привело к растерянности среди представителей администрации американского президента.

После того как информация об ограничениях стала публичной, представители SpaceX связались с Белым домом. Стороны пытались согласовать заявление о том, что компания и администрация Трампа координировали свои действия.

Знал ли Трамп о решении Маска

По словам 2 источников WSJ, вскоре после огласки Маск и Трамп обсудили ситуацию по телефону. Один из собеседников газеты утверждает, что соответствующий разговор состоялся еще до введения ограничений.

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В то же время часть американских чиновников настаивает, что Маск принял решение самостоятельно, а Трамп не отдавал никаких конкретных распоряжений относительно работы спутниковой системы.

Другой источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что перед введением ограничений Маск контактировал с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации США, в частности с президентом.

Starshield является военным направлением спутниковых технологий SpaceX, созданным для нужд обороны и разведки. В то же время источники WSJ не уточнили, насколько масштабными были ограничения и как именно они повлияли на возможности украинских военных.

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Степан Гафтко

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