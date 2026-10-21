Ограничения Starlink для Украины: в Конгрессе США требуют расследовать действия Маска
Киев • УНН
Конгрессмен Брайан Фицпатрик призвал расследовать возможное замедление работы Starlink Илоном Маском. Он предположил нарушение закона.
В Конгрессе США требуют расследовать действия Илона Маска по замедлению работы Starlink в Украине. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии Брайан Фицпатрик в эфире CNN, передает УНН.
Детали
По его словам, если Маск приказал замедлить работу Starlink в Украине, "это может быть нарушением закона".
Мы должны провести расследование. Мы должны вызвать свидетелей, доставить их в суд, привести их к присяге и докопаться до сути дела. Потому что это очень, очень серьезное дело. Его нельзя замалчивать
Дополнительно
По данным источников The Wall Street Journal, основатель SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую используют для военных нужд Украины.
После того как информация об ограничениях стала публичной, представители SpaceX связались с Белым домом. Стороны пытались согласовать заявление о том, что компания и администрация Трампа координировали свои действия.
Напомним
Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что ограничения SpaceX для терминалов Starlink могут осложнить противодействие реактивным "шахедам".