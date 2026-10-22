"Жду информацию от Рубио" — Зеленский сделал заявление относительно ограничений Starlink

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Официальный Киев ожидает информацию от государственного секретаря США Марко Рубио относительно возможности возобновления работы спутниковой связи Starlink во время движения со скоростью до 400 км/ч. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 октября, сообщает УНН.

По его словам, американская сторона пообещала предоставить ответ в течение 48 часов или позже.

Детали

Украина подняла перед американской стороной вопрос о восстановлении возможности использования Starlink на объектах, которые движутся со скоростью до 400 км/ч.

"Жду информацию от Рубио", — заявил президент.

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Переговоры не останавливают российские обстрелы

Отдельно Зеленский прокомментировал продолжение российских атак на Украину на фоне дипломатических усилий, направленных на завершение войны. Президент подчеркнул, что Украина поддерживает проведение трехсторонних переговоров и готова принять в них участие. Он также обратил внимание на то, что переговорный процесс не заставляет Россию прекратить обстрелы украинских городов.

"В любом случае трехсторонние (переговоры, — ред.) мы поддерживаем и будем идти. Это не останавливает их от ударов по нам", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также подчеркнул важность позиции Соединенных Штатов, которая, по его убеждению, должна способствовать усилению Украины. В частности, президент обратил внимание на риски возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, что также необходимо учитывать в контексте международной поддержки Украины.

Напоминаем

В Конгрессе США требуют расследовать действия Илона Маска по замедлению работы Starlink в Украине.