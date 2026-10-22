"Жду информацию от Рубио" — Зеленский сделал заявление относительно ограничений Starlink
Киев • УНН
Украина ожидает ответа США относительно работы Starlink на объектах, движущихся со скоростью до 400 км/ч. Зеленский заявил, что переговоры не остановили обстрелы.
Официальный Киев ожидает информацию от государственного секретаря США Марко Рубио относительно возможности возобновления работы спутниковой связи Starlink во время движения со скоростью до 400 км/ч. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 22 октября, сообщает УНН.
По его словам, американская сторона пообещала предоставить ответ в течение 48 часов или позже.
Детали
Украина подняла перед американской стороной вопрос о восстановлении возможности использования Starlink на объектах, которые движутся со скоростью до 400 км/ч.
"Жду информацию от Рубио", — заявил президент.
Ограничение скорости Starlink для Украины, вероятно, отменили - журналист22.10.26, 21:02 • 9930 просмотров
Переговоры не останавливают российские обстрелы
Отдельно Зеленский прокомментировал продолжение российских атак на Украину на фоне дипломатических усилий, направленных на завершение войны. Президент подчеркнул, что Украина поддерживает проведение трехсторонних переговоров и готова принять в них участие. Он также обратил внимание на то, что переговорный процесс не заставляет Россию прекратить обстрелы украинских городов.
"В любом случае трехсторонние (переговоры, — ред.) мы поддерживаем и будем идти. Это не останавливает их от ударов по нам", — подчеркнул Зеленский.
Глава государства также подчеркнул важность позиции Соединенных Штатов, которая, по его убеждению, должна способствовать усилению Украины. В частности, президент обратил внимание на риски возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке, что также необходимо учитывать в контексте международной поддержки Украины.
Напоминаем
В Конгрессе США требуют расследовать действия Илона Маска по замедлению работы Starlink в Украине.