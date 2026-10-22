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The Economist

Ограничение скорости Starlink для Украины, вероятно, отменили - журналист

Киев • УНН

 • 5830 просмотра

Командиры подразделений сообщили о вероятной отмене ограничений скорости Starlink. Они ещё проверяют эту информацию.

Ограничение скорости Starlink для Украины, вероятно, отменили - журналист

В Украине ограничение скорости Starlink, вероятно, было снято. Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на командиров подразделений, передает УНН.

Командиры подразделений, использующих дроны на передовой в Украине, сообщили мне, что ограничение скорости Starlink, вероятно, было снято. Они все еще проводят проверки, но «похоже, что это действительно так 

- сообщил журналист.

Ограничения Starlink для Украины: в Конгрессе США требуют расследовать действия Маска21.10.26, 12:30 • 25836 просмотров

Дополнительно

По данным источников The Wall Street Journal, основатель SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую используют для военных нужд Украины.

После того как информация об ограничениях стала публичной, представители SpaceX связались с Белым домом. Стороны пытались согласовать заявление о том, что компания и администрация Трампа координировали свои действия.

Напомним

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» Бескрестнов заявил, что ограничения SpaceX для терминалов Starlink могут осложнить противодействие реактивным «шахедам».

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Старлинк
The Economist
SpaceX
Белый дом
Дональд Трамп
Илон Маск