Обмеження швидкості Starlink для України, ймовірно, скасували - журналіст

В Україні обмеження швидкості Starlink, ймовірно, було знято. Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керолл із посиланням на командирів підрозділів, передає УНН.

Командири підрозділів, що використовують дрони на передовій в Україні, повідомили мені, що обмеження швидкості Starlink, ймовірно, було знято. Вони все ще проводять перевірки, але "схоже, що це справді так - повідомив журналіст.

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За даними джерел The Wall Street Journal, засновник SpaceX Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникової системи Starshield, яку використовують для військових потреб України.

Після того як інформація про обмеження стала публічною, представники SpaceX зв'язалися з Білим домом. Сторони намагалися узгодити заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії.

Нагадаємо

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що обмеження SpaceX для терміналів Starlink можуть ускладнити протидію реактивним "шахедам".