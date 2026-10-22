Трамп дзвонив Маску і просив зняти обмеження на роботу Starlink в Україні - ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску і попросив його зняти обмеження на використання Україною системи Starlink, повідомила в четвер газета The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, передає УНН із посиланням на Reuters.

За словами американських та українських офіційних осіб, на яких посилається видання, у четвер — невдовзі після розмови Трампа з Маском — робота системи Starlink почала нормалізуватися.

Обмеження швидкості Starlink для України, ймовірно, скасували - журналіст

Деякі українські посадовці повідомили газеті, що, хоча повну функціональність системи ще не відновлено, вона почала працювати на вищих швидкостях, ніж це було дозволено раніше встановленими обмеженнями.

Додамо

Президент Володимир Зеленський раніше в четвер заявив, що швидкість роботи Starlink в Україні не відновилася. Він також додав, що сподівається на переговори з державним секретарем США Марко Рубіо найближчими днями.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на посадовців, Трамп висловив Маску своє невдоволення тим, що швидкість роботи системи залишається обмеженою на рівні близько 100 миль на годину (160 км/год).

У середу Марко Рубіо зазначив, що рішення щодо доступу України до Starlink залежать від компанії-власника SpaceX та її генерального директора Ілона Маска, а не від Білого дому.

Нагадаємо

Україна використовує Starlink для забезпечення зв’язку на полі бою та керування безпілотниками. Обмеження роботи цього супутникового сервісу перешкоджали виконанню завдань за допомогою дронів — як під час наступальних операцій, так і в межах протиповітряної оборони — у протистоянні з Росією.