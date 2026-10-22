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Трамп підтвердив, що Маск повернув Україні зв'язок Starlink

Київ • УНН

 • 2792 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск повернув Starlink для України до попереднього стану. Українська сторона раніше повідомляла про чинні обмеження.

Трамп підтвердив, що Маск повернув Україні зв'язок Starlink

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що Ілон Маск повернув роботу супутникового зв'язку Starlink для України до попереднього стану. Водночас американський лідер відмовився уточнювати, чи особисто телефонував мільярдеру з проханням скасувати обмеження.Про це заявив сам Трамп під час спілкування із ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп наголосив, що має хороші відносини з Маском, однак не захотів розкривати подробиці можливих переговорів.

Я не хочу це коментувати. Знаєте, телефонував я чи хтось інший – це не має значення. Думаю, головне – він усе повернув

– сказав Трамп, згідно з наведеним перекладом його відповіді.

Що відомо про відновлення Starlink в Україні

Раніше The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців повідомила, що Трамп телефонував Маску та просив скасувати обмеження на використання Starlink українськими військовими.

За даними видання, після цієї розмови система почала працювати краще. Зокрема, українські військові отримали можливість використовувати термінали під час руху на вищих швидкостях.

Водночас українські посадовці повідомляли, що функціональність системи відновили не повністю. Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня також заявляв, що обмеження швидкості Starlink на той момент залишалися чинними.

Трамп дзвонив Маску і просив зняти обмеження на роботу Starlink в Україні - ЗМІ22.10.26, 22:58 • 1240 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвітТехнології
Starlink
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна