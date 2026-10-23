Украина вместе с Nokia и ICEYE будет работать над созданием собственной системы спутниковой связи

Министерство обороны Украины подписало письмо о намерениях с финской компанией ICEYE и производителем телекоммуникационного оборудования Nokia относительно развития суверенной спутниковой связи. Будущая система должна обеспечить Украине защищённую связь, которую она сможет самостоятельно контролировать. Об этом сообщила пресс-служба ICEYE, пишет УНН.

Детали

Сотрудничество предусматривает изучение возможностей создания спутниковой инфраструктуры для нужд обороны и безопасности Украины. Речь идёт о системах, которые позволят поддерживать связь даже в случае повреждения или уничтожения наземных сетей.

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В начале октября ICEYE и Nokia уже объявили о партнёрстве в разработке защищённых широкополосных систем спутниковой связи на низкой околоземной орбите (LEO). Такие решения предусматривают государственный контроль над спутниками, наземной инфраструктурой и терминалами.

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Генеральный директор ICEYE Рафаэл Моджевский подчеркнул, что Украине необходима независимая система спутниковой связи, которую она сможет контролировать самостоятельно.

Украине нужны безопасные, суверенные и высокопроизводительные системы спутниковой связи, которые она контролирует. Мы имеем подтверждённый опыт быстрого создания суверенных миссий, чтобы помочь развить эту способность — заявил Моджевский.

В свою очередь представитель Nokia Микко Хаутала отметил, что спутниковые сети позволяют сохранять связь, когда наземная инфраструктура выходит из строя.

О подписании документа объявили 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии в Украину. При этом стороны пока не назвали сроки создания системы и её ориентировочную стоимость.

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