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Україна разом із Nokia та ICEYE працюватиме над створенням власної системи супутникового зв'язку

Київ • УНН

 • 6942 перегляди

Міноборони України підписало з Nokia та ICEYE лист про наміри щодо захищеної супутникової системи зв’язку. Терміни й вартість не назвали.

Україна разом із Nokia та ICEYE працюватиме над створенням власної системи супутникового зв'язку

Міністерство оборони України підписало лист про наміри з фінською компанією ICEYE та виробником телекомунікаційного обладнання Nokia щодо розвитку суверенного супутникового зв'язку. Майбутня система має забезпечити Україну захищеним зв'язком, який вона зможе самостійно контролювати. Про це повідомила пресслужба ICEYE, пише УНН.

Деталі

Співпраця передбачає вивчення можливостей створення супутникової інфраструктури для потреб оборони та безпеки України. Йдеться про системи, які дозволять підтримувати зв'язок навіть у разі пошкодження або знищення наземних мереж.

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На початку жовтня ICEYE та Nokia вже оголосили про партнерство у розробці захищених широкосмугових систем супутникового зв'язку на низькій навколоземній орбіті (LEO). Такі рішення передбачають державний контроль над супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами.

Що передбачає співпраця України з Nokia та ICEYE

Генеральний директор ICEYE Рафал Моджевський наголосив, що Україна потребує незалежної системи супутникового зв'язку, яку зможе контролювати самостійно.

Україні потрібні безпечні, суверенні та високопродуктивні системи супутникового зв'язку, які вона контролює. Ми маємо підтверджений досвід швидкого створення суверенних місій, щоб допомогти розбудувати цю спроможність

– заявив Моджевський.

Своєю чергою представник Nokia Мікко Хаутала зазначив, що супутникові мережі дозволяють зберігати зв'язок, коли наземна інфраструктура виходить із ладу.

Про підписання документа оголосили 22 жовтня під час візиту прем'єр-міністра Фінляндії до України. Водночас сторони поки не назвали термінів створення системи та її орієнтовної вартості.

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Степан Гафтко

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