Україна та Фінляндія підписали 7 угод на 300 млн євро - деталі нового пакета підтримки

Україна та Фінляндія уклали сім нових угод на загальну суму 300 мільйонів євро, які передбачають посилення оборони, енергетики та логістики. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

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"Сьогодні у нас продовження нашої роботи з Фінляндією – дуже змістовне. Предметно працюємо з урядом Фінляндії – з паном Премʼєр-міністром Петтері Орпо. Дякую за цю співпрацю і такий рівень відносин між нашими країнами. Є новий пакет підтримки для України від Фінляндії, і ще додатково – угоди, які додають нам можливостей для співпраці. Сім документів підписані, загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей – 300 мільйонів євро", — зазначив Глава держави.

За словами Зеленського, окрему увагу під час переговорів приділили зміцненню української оборони завдяки фінським супутниковим технологіям.

"Домовились, що будемо використовувати більше супутникових спроможностей Фінляндії. Це важливо для нашої оборони, для стійкості України. Домовились про це з Nokia та ICEYE", — наголосив Зеленський.

Крім того, фінська сторона допоможе Україні захистити ключові об’єкти інфраструктури, які залишаються пріоритетними цілями для російських атак.

"Дякую за готовність підтримати нашу логістику та енергетику – це ключові мішені для Росії зараз, і те, що буде більше локомотивів у нас, більше енергетичного обладнання та коштів для захисту енергетики, – це дійсно підтримає", — підсумував Президент.

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