Генштаб назвал количество военнослужащих и техники, которые россияне потеряли за сутки в Украине

За прошедшие сутки российская армия потеряла ещё 1830 военнослужащих, 54 артиллерийские системы и 2067 беспилотников. Общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 574 620 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным украинского командования, в течение суток Силы обороны также уничтожили или повредили 3 боевые бронированные машины, 1 реактивную систему залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны противника.

Кроме того, россияне потеряли 447 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 6 наземных робототехнических комплексов и 5 единиц специальной техники.

Общие потери российской армии по состоянию на 23 октября

С начала полномасштабной войны россия, по оценкам Генштаба, потеряла 12 439 танков, 25 597 боевых бронированных машин, 51 501 артиллерийскую систему и 2230 РСЗО.

Также украинские военнослужащие уничтожили или повредили 1720 средств ПВО, 449 самолётов, 356 вертолётов и 577 209 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери российских войск также составляют 5138 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, 166 088 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 4851 единицу специальной техники и 3003 наземных робототехнических комплекса.

В Генштабе отмечают, что данные о потерях противника продолжают уточняться.

Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность