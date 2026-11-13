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Лицемірство, яким прикривається путін: DeepState - про гуманітарну місію у Костянтинівці

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Костянтинівка залишається під контролем ЗСУ, але за місто тривають активні бої. DeepState закликав росію припинити штурми й обстріли.

Лицемірство, яким прикривається путін: DeepState - про гуманітарну місію у Костянтинівці

Найкраща гуманітарна місія у Костянтинівці - це припинення штурмів та руйнування міста російськими обстрілами. Про це заявляють аналітики DeepState, повідомляє УНН.

Деталі

Вони вказують, що нині Костянтинівка перебуває під контролем Збройних сил України. При цьому ситуація в місті є надзвичайно складною, адже за нього йдуть активні бої.

Противник здійснює просочування та намагається накопичити свої сили для окупації, але українські військові дають відсіч цим спробам і докладають всіх зусиль, щоб втримати населений пункт. Ворог в свою чергу намагається обійти місто та сформувати оточення для угрупування сил українських бійців, які там перебувають. Цьому також пробують запобігти. Однак варто зауважити, що найкраща гуманітарна місія в Костянтинівці буде здійснена у вигляді припинення штурмових дій московитами та зупинки повної руйнації міста через обстріли, які вони здійснюють через неможливість захопити населений пункт

- зазначають аналітики.

За їхніми словами, всі інші спроби - це "лицемірство, яким прикривається путін, щоб скористатися ситуацією для своєї вигоди на полі бою".

"На таке ні в якому разі погоджуватися не можна", - додали у DeepState.

російські війська просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки - DeepState26.10.26, 03:20 • 14127 переглядiв

Контекст

12 листопада під час зустрічі зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Кремлі російський диктатор володимир путін заявив, що Росія готова організувати гуманітарну місію з евакуації людей із Костянтинівки за аналогією з Олешками.

В Офісі Президента відреагували на цю пропозицію, заявивши, що, "враховуючи", що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної місії, то ясно що вони хочуть у Костянтинівці".

Україна готує додатковий безпечний виїзд жителів окупованих Олешок - Лубінець10.11.26, 23:47 • 10463 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Війна в Україні
Володимир Путін
Збройні сили України
Олешки
Костянтинівка