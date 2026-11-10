Україна готує додатковий безпечний виїзд жителів окупованих Олешок - Лубінець

Україна працює над додатковим безпечним виїздом цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок та сусідніх населених пунктів. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, інформує УНН.

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За його словами, після успішного проведення гуманітарної місії продовжують надходити дзвінки та звернення від мешканців Олешок і Олешківської громади. Люди, які побачили, що механізм безпечного виїзду спрацював, тепер також повідомляють про бажання виїхати на підконтрольну Уряду України територію.

Ми продовжуємо збирати та актуалізувати інформацію про кожну таку людину: уточнюємо місцеперебування, стан здоров’я, мобільність, склад сім’ї, наявність документів та потребу в медичному чи спеціальному транспорті. Особливу увагу приділяємо людям похилого віку, маломобільним громадянам, особам з інвалідністю, тяжкохворим та сім’ям із дітьми - розповів Лубінець.

Він уточнив, що нині триває робота над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови. Як тільки буде напрацьований безпечний механізм, люди, яких це стосується, отримають необхідну інформацію.

"Ті хто вже звертався до мене, не залишені поза увагою! Інформація про них збережена та опрацьовується. Якщо обставини змінилися, зокрема стан здоров’я, місцеперебування, склад сім’ї чи контактні дані важливо повідомити нам про це. Контактні номери телефонів для збору заявок, хто бажає виїхати з Олешок та Олешківської громади - за номерами у WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34", - додав омбудсмен.

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