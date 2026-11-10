Украина готовит дополнительный безопасный выезд жителей оккупированных Олешек — Лубинец

Украина работает над дополнительным безопасным выездом гражданского населения из временно оккупированных Олешек и соседних населённых пунктов. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, информирует УНН.

Детали

По его словам, после успешного проведения гуманитарной миссии продолжают поступать звонки и обращения от жителей Олешек и Олешковской общины. Люди, которые увидели, что механизм безопасного выезда сработал, теперь также сообщают о желании выехать на подконтрольную правительству Украины территорию.

Мы продолжаем собирать и актуализировать информацию о каждом таком человеке: уточняем местонахождение, состояние здоровья, мобильность, состав семьи, наличие документов и потребность в медицинском или специальном транспорте. Особое внимание уделяем людям пожилого возраста, маломобильным гражданам, лицам с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми - рассказал Лубинец.

Он уточнил, что в настоящее время продолжается работа над возможностью организации дополнительного безопасного выезда жителей Олешек и других населённых пунктов Олешковской общины. Для этого необходимо согласовать соответствующие гуманитарные условия и условия безопасности. Как только будет разработан безопасный механизм, люди, которых это касается, получат необходимую информацию.

"Те, кто уже обращался ко мне, не оставлены без внимания! Информация о них сохранена и обрабатывается. Если обстоятельства изменились, в частности состояние здоровья, местонахождение, состав семьи или контактные данные, важно сообщить нам об этом. Контактные номера телефонов для сбора заявок от тех, кто желает выехать из Олешек и Олешковской общины, — номера в WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34", — добавил омбудсмен.

Напомним

В рамках гуманитарной миссии и сопутствующего режима тишины в Олешках на временно оккупированной территории Херсонской области эвакуировали почти 800 человек.

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