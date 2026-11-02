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Майже 800 людей евакуювали у межах місії в Олешках - Меланія Трамп

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Під час перемир’я в Олешках доставили гуманітарну допомогу та евакуювали майже 800 людей.

Майже 800 людей евакуювали у межах місії в Олешках - Меланія Трамп
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У межах гуманітарної місії і супутнього режиму тиші в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області евакуювали майже 800 людей. Про це заявила перша леді США Меланія Трамп, залучена до координації місії, у ніч на 2 листопада, пише УНН.

Деталі

"Припинення вогню завершується. Місія була успішною, доставивши критично важливу допомогу в регіон і забезпечивши евакуацію майже 800 осіб", - написала Меланія Трамп у X.

"Від імені Америки я висловлюю подяку росії та Україні за їхнє лідерство та співпрацю щодо припинення вогню в Олешках. Я сподіваюся, що Олешки слугуватимуть основою для міцного миру між обома країнами", - наголосила перші леді США.

Вона вказала, що "припинення вогню розпочалося 27 жовтня 2026 року та завершилося 1 листопада 2026 року, як і планувалося".

Доповнення

У Генштабі ЗСУ наголосили, що підрозділи Сил оборони України протягом гуманітарної паузи забезпечували режим тиші та діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.

Завдяки цьому гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а жителів Олешок, які виявили бажання виїхати, евакуювали на підконтрольну Україні територію.

За інформацією військових, під час перемир'я росіяни проводили ротацію особового складу, укріплювали оборонні позиції та розширювали систему антидронового захисту на дорогах.

Крім того, окупанти нарощували логістичне забезпечення своїх підрозділів, зокрема організували підвезення боєприпасів.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Меланія Трамп
Воєнний стан
Війна в Україні
Олешки
Херсонська область
Сполучені Штати Америки
Україна