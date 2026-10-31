Припинення вогню в Олешках може відкрити шлях до миру - Сибіга

Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити скрізь і назавжди. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи гуманітарну місію в Олешках, передає УНН.

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Він додав, що Україна готова на такі кроки, але очікує того ж самого і від росіян. Також Сибіга зазначив, що Україна особливо вдячна американській стороні та першій леді Меланії Трамп за посередництво.

Голова МЗС також подякував Папі Римському Леву XIV, українським партнерам, міністрам та посадовцям, які допомогли відповісти на гуманітарну катастрофу в Олешках.

Ще Андрій Сибіга подякував уповноваженому ВРУ з прав людини Дмитру Лубінцю та його команді за координацію операції на місцях.

Результати в Олешках можуть слугувати заходом довіри та прокласти шлях до подальших кроків у мирному процесі - зазначив Сибіга.

Контекст

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешок у межах гуманітарної місії. Лубінець, який координує процес, 30 жовтня, прибувши до міста, вказав, що режим тиші триває вже 80 годин і продовжується, показавши відео з місцевими жителями.

Додатково

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках.

Водночас Центр стратегічних комунікацій заявив, що російські пропагандисти інсценували сюжет про евакуацію з Олешок.

Гуманітарна місія з Олешок - мешканці міста вже на території України (репортаж)