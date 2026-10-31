Гуманітарна місія з Олешок - мешканці міста вже на території України (репортаж)

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Автобуси з евакуйованими мешканцями тимчасово окупованих Олешок вже знаходяться на території України. Мешканці Олешок розповіли кореспонденту УНН свої враження від повернення додому, та що вони пережили.

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Жителів Олешок зустрічали з українськими плакатами і прапорами.

Непросто там було. Багато людей трошки з голоду помирали, травою харчувалися. Я знаю таких людей - каже Микола Іванович.

Чоловік розповів, що росіяни залякували людей, стріляючи під ноги з автомата. Також він розповів, що військові рф вже порушили режим тиші в Олешках.

Так, це мені вже син дзвонив, казав: "Вже порушили", і кажуть, що це українці. Ну ми ж то знаємо, які українці. Нас же не надуриш - додає пан Микола.

Як розповів мешканець Олешок Іван, він нарешті побачив родичів.

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Які можуть бути враження? Я думаю, ви самі розумієте. Я потрібного слова не знайду. Дуже важко було, дуже багато дронів, важко переміщатися. Харчі ще з весни… в основному городина. Запаси трошки ще були. Фактично через день люди гинули на мінах, чи від дронів - ділиться пан Іван.

Жителька Олешок, яка евакуювалася разом із собакою, розповіла: "Обстріли постійні, продуктів немає, дороги заміновані. Медицини немає, нічого немає. Лікарня… ну, там лише перша допомога, більше нічого. Швидка не їздить. Люди в Раденськ їздять за продуктами на велосипедах. Це 20 км туди, і 20 км назад. І по мінах".

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Для евакуйованих людей підготували гарячу їжу, чай, фрукти та допомогу для дітей і домашніх тварин. Також на місці вже чергує бригада медиків, які за потреби проведуть огляд і нададуть допомогу.

До України вже прибули тварини, яких вдалося вивезти з Олешок.

Андрій Жиденко, гендиректор Чернігівської обласної лікарні, заявив: "Враховуючи ту інформацію, яку ми маємо щодо людей, які зараз прибудуть до нас, ми підготувалися і готові приймати, оглядати, при необхідності надавати медичну допомогу цим пацієнтам. Тому що там є багато і після інфарктів, після інсультів пацієнти, які потребують медичної допомоги. Наше завдання - їх оглянути, надати необхідну медичну допомогу, при необхідності забезпечити медикаментами, і далі уже вони буде евакуація в медичні заклади міста Києва".

Є там з пораненнями, є важкі. Як і те, що я говорив, це наслідки інсультів, наслідки інфарктів. Є маломобільні люди, є лежачі пацієнти. Тому наше завдання їх в повному обсязі, я повторю ще раз, надати медичну допомогу - сказав Жиденко.

Він додав, що на українців чекають також спеціальні медичні автобуси для перевезення людей, які не можуть перебувати в сидячому положенні.

Для цього прибули декілька автобусів, які - це спеціальні автобуси для евакуації маломобільних пацієнтів. Так що, я думаю, що в повному обсязі і вони всі будуть забезпечені при необхідності і будуть доставлені в Київ, як кажуть, відповідно до всіх норм і вимог медичних - додав Жиденко.

Окрім того, за його словами, на місці розгорнуті палатки, де працюють бригади лікарів - це лікарі-терапевти, лікарі-нефрологи, неврологи, це лікарі-кардіологи, педіатри для дітей.

На місце також прибули також близькі евакуйованих з Олешок. Зокрема, дівчина Єлизавета очікує на повернення батька у кінці січня 2024 року.

Ми бачилися останній раз в кінці січня 2024 року, коли ми виїжджали з сестрою і мамою, і він лишався там, і ми тоді думали, що це буде місяць, два максимум, і ми повернемось, але, на жаль, вже пройшло два роки - каже Єлизавета.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня повідомив, що відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині - станом на цей час українські громадяни з Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині, їм буде надана необхідна допомога.