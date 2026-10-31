Евакуйовані з окупованих Олешок перетнули кордон України - Зеленський показав відео
Київ • УНН
Під час гуманітарної операції людей з Олешок евакуювали через Білорусь. На Чернігівщині їм нададуть необхідну допомогу.
Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня повідомив, що відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині - станом на цей час українські громадяни з Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині, їм буде надана необхідна допомога, пише УНН.
Відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині. Була встановлена тиша на Херсонському напрямку, і у цей час були розміновані дороги в Олешки, доставлені гуманітарні вантажі. Розраховуємо, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись. І люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога. Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись
Президент подякував "Американській стороні і першій леді Америки Меланії Трамп за посередництво".
"Пишаюся нашими Силами оборони України, які захищають нашу державу та з честю гарантували безпекові умови для гуманітарної операції. Дякую омбудсману України Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії. І дякую кожному й кожній у світі – усім журналістам, усім політичним та громадським лідерам, усім небайдужим людям, хто привертав глобальну увагу до тематики Олешків і справжньої гуманітарної катастрофи на тимчасово окупованій росією території України. Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру. Слава Україні!" - наголосив Президент.
Нагадаємо
31 жовтня чотири літаки з жителями Олешок прибули до Гомеля у білорусі. Дмитро Лубінець повідомив, що евакуйовані невдовзі будуть в Україні.