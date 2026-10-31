Евакуйовані з окупованих Олешок перетнули кордон України - Зеленський показав відео

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня повідомив, що відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині - станом на цей час українські громадяни з Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині, їм буде надана необхідна допомога, пише УНН.

Відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині. Була встановлена тиша на Херсонському напрямку, і у цей час були розміновані дороги в Олешки, доставлені гуманітарні вантажі. Розраховуємо, що гуманітарний доступ до Олешків буде залишатись. І люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині. Усім їм буде надана необхідна допомога. Важливо, щоб урядові структури та всі залучені обласні й місцеві влади спрацювали ефективно та допомогли нашим людям адаптуватись