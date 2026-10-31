Эвакуированные из оккупированных Олешек пересекли границу Украины - Зеленский показал видео

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября сообщил, что состоялась гуманитарная операция по спасению людей в Олешках Херсонской области — на данный момент украинские граждане из Олешек пересекли границу Украины в Черниговской области, им будет оказана необходимая помощь, пишет УНН.

Состоялась гуманитарная операция по спасению людей в Олешках Херсонской области. На Херсонском направлении была установлена тишина, и в это время были разминированы дороги в Олешки, доставлены гуманитарные грузы. Рассчитываем, что гуманитарный доступ к Олешкам будет сохраняться. Люди, которые нуждались в эвакуации, были вывезены из города и окружающей громады. На данный момент украинские граждане из Олешек пересекли границу Украины в Черниговской области. Всем им будет оказана необходимая помощь. Важно, чтобы правительственные структуры и все привлеченные областные и местные власти сработали эффективно и помогли нашим людям адаптироваться — написал Зеленский в социальных сетях, показав кадры с эвакуированными из Олешек людьми.

Президент поблагодарил "американскую сторону и первую леди Америки Меланию Трамп за посредничество".

"Горжусь нашими Силами обороны Украины, которые защищают наше государство и с честью гарантировали условия безопасности для гуманитарной операции. Благодарю омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца и его команду за реализацию миссии. И благодарю каждого и каждую в мире — всех журналистов, всех политических и общественных лидеров, всех неравнодушных людей, кто привлекал глобальное внимание к теме Олешек и настоящей гуманитарной катастрофе на временно оккупированной Россией территории Украины. Когда есть внимание мира, есть спасение людей. Нужны и следующие деэскалационные шаги, а также реальное приближение мира. Слава Украине!" — подчеркнул Президент.

Напомним

31 октября четыре самолета с жителями Олешек прибыли в Гомель в Беларуси. Дмитрий Лубинец сообщил, что эвакуированные вскоре будут в Украине.