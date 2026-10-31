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Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)

Киев • УНН

 • 7716 просмотра

Жители временно оккупированных Олешек прибыли в Украину после гуманитарной операции. Они рассказали о голоде, обстрелах, минах и отсутствии медицинской помощи.

Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Автобусы с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек уже находятся на территории Украины. Жители Олешек рассказали корреспонденту УНН о своих впечатлениях от возвращения домой и о том, что им пришлось пережить.

Детали

Жителей Олешек встречали с украинскими плакатами и флагами.

Непросто там было. Многие люди немного не умирали от голода, питались травой. Я знаю таких людей

 - говорит Николай Иванович.

Мужчина рассказал, что россияне запугивали людей, стреляя из автомата под ноги. Также он рассказал, что военные рф уже нарушили режим тишины в Олешках.

Да, мне уже сын звонил, говорил: "Уже нарушили", и говорят, что это украинцы. Ну мы-то знаем, какие украинцы. Нас не обманешь

- добавляет господин Николай.

Как рассказал житель Олешек Иван, он наконец увиделся с родственниками.

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Какие могут быть впечатления? Думаю, вы сами понимаете. Я не найду нужных слов. Очень тяжело было, очень много дронов, трудно было передвигаться. Продукты еще с весны… в основном овощи с огорода. Запасы немного еще оставались. Фактически через день люди погибали на минах или от дронов

 - делится господин Иван.

Жительница Олешек, которая эвакуировалась вместе с собакой, рассказала: "Обстрелы постоянные, продуктов нет, дороги заминированы. Медицины нет, ничего нет. Больница… ну, там только первая помощь, больше ничего. Скорая не ездит. Люди ездят в Раденск за продуктами на велосипедах. Это 20 км туда и 20 км обратно. И по минам".

Дополнительно

Для эвакуированных людей подготовили горячую еду, чай, фрукты, а также помощь для детей и домашних животных. Также на месте уже дежурит бригада медиков, которые при необходимости проведут осмотр и окажут помощь.

В Украину уже прибыли животные, которых удалось вывезти из Олешек.

Андрей Жиденко, гендиректор Черниговской областной больницы, заявил: "Учитывая ту информацию, которая у нас есть о людях, которые сейчас к нам прибудут, мы подготовились и готовы принимать, осматривать и при необходимости оказывать медицинскую помощь этим пациентам. Потому что там есть много пациентов после инфарктов и инсультов, которые нуждаются в медицинской помощи. Наша задача — осмотреть их, оказать необходимую медицинскую помощь, при необходимости обеспечить медикаментами, и дальше уже будет эвакуация в медицинские учреждения города Киева".

Есть там люди с ранениями, есть тяжелые. Как я и говорил, это последствия инсультов, последствия инфарктов. Есть маломобильные люди, есть лежачие пациенты. Поэтому наша задача — в полном объеме, я еще раз повторю, оказать им медицинскую помощь

- сказал Жиденко.

Он добавил, что украинцев также ожидают специальные медицинские автобусы для перевозки людей, которые не могут находиться в сидячем положении.

Для этого прибыли несколько автобусов — это специальные автобусы для эвакуации маломобильных пациентов. Так что, думаю, в полном объеме все они при необходимости будут обеспечены и доставлены в Киев, как говорится, в соответствии со всеми медицинскими нормами и требованиями

 - добавил Жиденко.

Кроме того, по его словам, на месте развернуты палатки, где работают бригады врачей — это врачи-терапевты, врачи-нефрологи, неврологи, врачи-кардиологи, педиатры для детей.

На место также прибыли родственники эвакуированных из Олешек. В частности, девушка Елизавета ожидает возвращения отца в конце января 2024 года.

Мы виделись в последний раз в конце января 2024 года, когда мы уезжали с сестрой и мамой, а он оставался там, и тогда мы думали, что это будет месяц, максимум два, и мы вернемся, но, к сожалению, уже прошло два года

- говорит Елизавета.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября сообщил, что состоялась гуманитарная операция по спасению людей в Олешках Херсонской области — к этому моменту украинские граждане из Олешек пересекли границу Украины в Черниговской области, им будет оказана необходимая помощь.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
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Херсонская область
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Украина