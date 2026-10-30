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Евакуація з Олешок: пропагандисти рф зняли постановочний сюжет

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

Центр стратегічних комунікацій заявив, що російські пропагандисти інсценували сюжет про евакуацію з Олешок. Україна проводить там гуманітарну місію.

Евакуація з Олешок: пропагандисти рф зняли постановочний сюжет

російські пропагандисти створюють постановочні сюжети щодо евакуації людей в Олешках Херсонської області. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій, передає УНН.

Деталі

Так, в одному з сюжетів жінка зі сльозами розповідає пропагандисту євгенію попову, що її чоловіка нібито вбив український дрон. Але щойно розповідь завершилась - та сама жінка за кілька хвилин зізнається, що обожнює дивитися програми російських пропагандистів ольги скабєєвої і євгенія попова.

Такий контраст викликає запитання до достовірності сюжету та його справжньої мети. Замість незалежного висвітлення подій глядачам пропонують емоційну історію, яка має сформувати потрібне кремлю враження про Україну. російська пропаганда систематично використовує історії про нібито злочини українських військових, щоб дискредитувати Сили оборони та перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської агресії. Окуповані території в таких сюжетах стають декораціями для просування кремлівських наративів

 - зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

Згодом російські пропагандисти повідомили, що на підконтрольну територію України поїхали 17 автобусів з жителями Олешок, тоді як до росії поїхало лише 4 автобуси.

Контекст

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець виїхав на місце – відповідатиме за координацію процесу. Лубінець ще у ніч на 27 жовтня вказав: "Олешки: розпочався режим тиші, українська сторона виконує свої домовленості".

Режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада, зазначав один з українських перемовників на мирних переговорах, народний депутат Давид Арахамія.

30 жовтня українська делегація безпечно дісталася до Олешок у межах гуманітарної місії. Лубінець, який координує процес, 30 жовтня, прибувши до міста, вказав, що режим тиші триває вже 80 годин і продовжується, показавши відео з місцевими жителями.

Перша леді США Меланія Трамп особисто приділяє час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках. 

Нагадаємо

Українська делегація разом з евакуйованими у межах гуманітарної місії жителями тимчасово окупованих Олешок вирушила до Анапи.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніМультимедіа
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Меланія Трамп
російська пропаганда
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Верховна Рада України
Олешки
Херсонська область
Кирило Буданов
Україна