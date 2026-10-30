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Эвакуация из Олешек: пропагандисты РФ сняли постановочный сюжет

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

Центр стратегических коммуникаций заявил, что российские пропагандисты инсценировали сюжет об эвакуации из Олешек. Украина проводит там гуманитарную миссию.

Эвакуация из Олешек: пропагандисты РФ сняли постановочный сюжет

российские пропагандисты создают постановочные сюжеты об эвакуации людей в Олешках Херсонской области. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Детали

Так, в одном из сюжетов женщина со слезами рассказывает пропагандисту евгению попову, что ее мужа якобы убил украинский дрон. Но едва рассказ завершился — та же женщина через несколько минут признается, что обожает смотреть программы российских пропагандистов ольги скабеевой и евгения попова.

Такой контраст вызывает вопросы к достоверности сюжета и его истинной цели. Вместо независимого освещения событий зрителям предлагают эмоциональную историю, которая должна сформировать нужное кремлю впечатление об Украине. российская пропаганда систематически использует истории о якобы преступлениях украинских военнослужащих, чтобы дискредитировать Силы обороны и переложить на Украину ответственность за последствия российской агрессии. Оккупированные территории в таких сюжетах становятся декорациями для продвижения кремлевских нарративов

 — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Позже российские пропагандисты сообщили, что на подконтрольную территорию Украины отправились 17 автобусов с жителями Олешек, тогда как в россию отправились всего 4 автобуса.

Контекст

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек на Херсонщине. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец еще в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договоренности".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

30 октября украинская делегация безопасно добралась до Олешек в рамках гуманитарной миссии. Лубинец, координирующий процесс, 30 октября, прибыв в город, указал, что режим тишины продолжается уже 80 часов и сохраняется, показав видео с местными жителями.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках. 

Напомним

Украинская делегация вместе с эвакуированными в рамках гуманитарной миссии жителями временно оккупированных Олешек отправилась в Анапу.

Евгений Устименко

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Война в Украине
Давид Арахамия
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Кирилл Буданов
Украина